Sacré à Portimão le 22 novembre, le pilote espagnol arrêtera sa carrière à l’issue du Grand Prix de Valence, malgré un contrat Ducati annoncé pour 2027 et 2028.

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Marc Márquez a annoncé vendredi 27 novembre qu’il prendrait sa retraite à l’issue du Grand Prix de Valence. Le pilote espagnol a dévoilé sa décision dans le garage de Ducati, avant la première séance d’essais libres du week-end. Son équipe a confirmé que la course serait la dernière de sa carrière professionnelle.

Une dernière course cinq jours après l’annonce de son sacre

Le pilote de 33 ans vient de décrocher au Portugal, sur le circuit de Portimão, son huitième titre dans la catégorie reine. Ses sacres en 125 cm³ et en Moto2 portent à dix le nombre de ses titres mondiaux, toutes catégories confondues. Il a remporté les deux derniers avec Ducati, en 2025 et en 2026, après ses six couronnes en MotoGP chez Honda.

Le titre des pilotes est acquis, mais celui des constructeurs reste à départager lors de la finale. La course de dimanche se dispute sur le circuit Ricardo-Tormo, à Cheste, près de Valence. Le programme du circuit fixe le départ à 14 heures, heure locale.

Le projet Ducati pour 2027 change

Ducati avait annoncé en juin que Márquez resterait dans son équipe officielle pour deux saisons supplémentaires. Le programme de Valence le présentait encore comme le futur coéquipier de Pedro Acosta. La confirmation de sa retraite rend cette composition caduque. Ducati n’a pas annoncé son remplaçant dans son communiqué de vendredi.

Ce départ intervient au moment où le championnat prépare un changement de règlement. Après la finale, les essais de Valence doivent ouvrir une nouvelle étape en vue de 2027, première saison des moteurs de 850 cm³.

Couverture : Marc Márquez à Brno, le 18 juillet 2025. Photo d’archive : Pavel21kriz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 ; recadrage et titrage sous la même licence.

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