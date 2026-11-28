Après la démission du ministre de l’Éducation, Séoul examine les règles de 844 examens publics et étudie un durcissement des sanctions pour fraude.

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Le ministre sud-coréen de l’Éducation, Choi Kyo-jin, a quitté ses fonctions dimanche 22 novembre, trois jours après l’examen national d’accès à l’université. Le président Lee Jae Myung a accepté sa démission, a fait savoir la porte-parole de la présidence, Kang Yu-jung. Le ministre a reconnu que les changements de dernière minute destinés à prévenir la triche, notamment avec l’intelligence artificielle, avaient perturbé les candidats.

La démission du ministre sud-coréen après le Suneung

Choi a estimé, dans une déclaration diffusée par son ministère, que les préparatifs n’avaient pas été suffisants. Il a présenté sa démission une fois l’épreuve terminée. La présidence a chargé la première ministre, Han Seong-sook, de superviser les suites de l’examen. Elle a indiqué que le choix du successeur suivrait la procédure prévue, sans annoncer de nom.

Le Suneung du 19 novembre correspond à l’année universitaire 2027. Les autorités avaient renforcé les consignes de surveillance les 17 et 18 novembre, alors que les candidats se préparaient à composer. L’alerte avait été déclenchée par un cas distinct, lié à un examen professionnel. Ce cas ne prouve pas que l’intelligence artificielle a été utilisée lors du Suneung.

Des enquêtes distinctes des réformes

Dès le 20 novembre, la première ministre a réuni un groupe interministériel chargé de vérifier les soupçons de fraude et de préparer les prochaines sessions. La police a été chargée d’examiner les signalements, notamment ceux diffusés en ligne. L’ouverture de ces vérifications ne renseigne pas sur le nombre de fraudes établies pendant l’épreuve.

Les règles de 844 examens publics passées en revue

Au Conseil des ministres du 24 novembre, Lee Jae Myung a demandé que tous les signalements soient examinés et que les administrations travaillent à empêcher la photographie et la diffusion non autorisées des sujets. La présidence indique que son chef de cabinet, Lim Kwang-hyun, a ensuite reçu un état des mesures concernant 844 examens relevant des ministères. Ce chiffre désigne des examens, pas des dossiers de fraude.

Parmi les pistes à l’étude figurent une interdiction de se représenter pouvant atteindre dix ans dans certains cas, ainsi qu’un allongement de cinq ans de la durée de conservation des pièces pour permettre des vérifications ultérieures. Il s’agit de propositions à examiner, non de sanctions adoptées ou applicables rétroactivement au Suneung du 19 novembre. Les communiqués consultés ne donnent ni bilan final des signalements ni calendrier d’adoption.

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