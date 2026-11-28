Depuis le 26 novembre, la Belgique est en code jaune pour les infections respiratoires. Le plan hivernal recommande de mieux aérer, sans imposer de nouvelles obligations.

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Depuis le 26 novembre, la Belgique est en code jaune pour les infections respiratoires. Le plan hivernal recommande de mieux aérer, sans imposer de nouvelles obligations.

Le groupe belge de gestion des risques a relevé jeudi 26 novembre le niveau d’attention pour les infections respiratoires. Le passage du vert au jaune correspond à une circulation modérée des infections, avec une pression sur les soins que les autorités jugent encore maîtrisée. La Conférence interministérielle de la santé publique a confirmé l’application du plan hivernal.

Le jaune ne signifie pas que les hôpitaux sont saturés

Le dispositif suit plusieurs infections à la fois : la grippe, le Covid-19, les infections au virus respiratoire syncytial (VRS) et les infections à pneumocoque font partie de celles citées dans le communiqué. Le code jaune n’est donc pas une déclaration d’épidémie de grippe à lui seul. Dans l’échelle à quatre niveaux, l’orange correspond à une circulation forte et à une pression importante sur les soins. La surcharge du système de santé caractérise le rouge.

La surveillance des eaux usées de Sciensano illustre cette distinction. Sur son tableau public, les prélèvements du 16 novembre indiquaient un niveau très élevé de SARS-CoV-2 et des niveaux modérés pour la grippe et le VRS. Ce réseau couvre 39 % de la population, dans 172 communes. Ces mesures renseignent sur la circulation des virus dans la zone suivie : elles ne sont ni un décompte national de malades ni un bilan hospitalier. La mise à jour suivante était annoncée pour le 30 novembre.

Au travail et à la maison, l’accent est mis sur l’air intérieur

Pour le code jaune, les autorités belges recommandent d’ouvrir régulièrement fenêtres et portes, si possible sur deux côtés d’une pièce, et de laisser les grilles de ventilation dégagées. Quand le bâtiment dispose d’un système mécanique, elles conseillent de vérifier qu’il fonctionne et d’adapter le débit quand plusieurs personnes occupent la pièce. Le communiqué rappelle aussi les conseils en vigueur toute l’année, dont le lavage des mains et la réduction des contacts lorsqu’on est malade.

Le plan couvre notamment les lieux de travail, les transports et les rassemblements. Le changement de couleur ne crée pas, à lui seul, d’obligation générale de porter un masque dans les transports ou à l’école. Le groupe de gestion des risques peut relever ou abaisser le niveau en fonction de la circulation des infections et de leurs effets sur les soins.

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