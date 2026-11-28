Les centres de données ont rapporté 107,6 milliards de dollars à Nvidia. Trois acheteurs directs représentent 36 % du chiffre d’affaires du groupe.

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Les centres de données rapportent 107,6 milliards de dollars à Nvidia au trimestre clos le 25 octobre. Mais le chiffre total masque deux rythmes : les ventes destinées aux très grands opérateurs de l’informatique à distance ont progressé de 71 % sur un an, contre 195 % pour le groupe qui rassemble les fournisseurs spécialisés dans l’intelligence artificielle, les industriels et les entreprises.

Nvidia a publié cette ventilation dans ses comptes du 17 novembre, alors que Colette Kress assurait la direction par intérim. Le conseil d’administration a rétabli Jensen Huang dans ses fonctions le 22 novembre, une décision annoncée le lendemain. Kress demeure directrice financière. Cette ventilation porte sur les ventes du trimestre, indépendamment du changement de direction.

Nvidia : deux familles de clients, deux trajectoires

Les très grands opérateurs, classés dans la catégorie « hyperscale », ont représenté 60,1 milliards de dollars. Le groupe des fournisseurs d’infrastructure d’intelligence artificielle, des industriels et des entreprises atteint 47,5 milliards. Il en pesait 16,1 milliards un an plus tôt. Sa part dans les ventes de centres de données passe ainsi d’environ 31 % à 44 %, d’après les chiffres arrondis de Nvidia.

Ventes, en milliards de dollars Trimestre clos en octobre 2025 Trimestre clos en octobre 2026 Très grands opérateurs 35,1 60,1 Services d’IA, industriels et entreprises 16,1 47,5 Total centres de données 51,2 107,6

Sur les 56,4 milliards de dollars supplémentaires du segment en un an, environ 31,4 milliards proviennent de la seconde catégorie. Cette hausse ne peut pas être imputée aux seuls opérateurs spécialisés : Nvidia regroupe dans ce poste trois familles de clients et ne ventile pas leurs achats dans ce tableau. Les très grands opérateurs restent de loin la première catégorie par montant.

La comparaison avec le trimestre précédent nuance toutefois ce déplacement annuel. Les très grands opérateurs progressent de 23 %, contre 18 % pour le second ensemble. Celui-ci représentait 40,3 milliards sur 89 milliards de ventes Data Center, soit environ 45,3 %, au trimestre précédent. Sa part revient à 44,1 % au trimestre publié. Un gain de poids sur un an peut donc coexister avec un recul sur trois mois.

Trois acheteurs directs représentent 36 % du chiffre d’affaires

Une autre annexe de Nvidia distingue les acheteurs directs des utilisateurs finaux. Un acheteur direct peut être un constructeur de serveurs, un intégrateur ou un fournisseur de services qui assemble et exploite lui-même le matériel. Des entreprises différentes peuvent utiliser des équipements achetés par le même intermédiaire.

Trois clients directs ont ainsi représenté respectivement 14 %, 11 % et 11 % de l’ensemble du chiffre d’affaires trimestriel, principalement dans le segment comptable du calcul et des réseaux. La somme donne environ 36 %. Ce n’est pas la part des trois premiers opérateurs finaux et le groupe ne les identifie pas dans cette annexe. Il n’est pas possible d’en déduire la géographie des installations à partir du seul siège social de l’acheteur.

Les infrastructures à financer ne sont pas des ventes

Au 25 octobre, Nvidia indique 390 milliards de dollars d’engagements pluriannuels d’approvisionnement et de capacité, contre 279 milliards un trimestre plus tôt. La société attribue l’essentiel de l’augmentation aux achats de mémoire pour les prochaines années. Ces engagements se distinguent de commandes clients et ne constituent pas des revenus à venir garantis.

Le groupe signale aussi des accords conditionnels avec certains fournisseurs de capacité d’intelligence artificielle. Leur mise en œuvre dépend notamment du financement des achats et de l’entrée en service effective des équipements. Nvidia chiffre à 32 milliards de dollars le maximum prévu par ces accords conditionnels avec des loueurs de puissance de calcul spécialisés. Si le financement n’est pas obtenu ou que les équipements ne sont pas mis en service, le groupe indique que certains engagements peuvent être réduits ou annulés.

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