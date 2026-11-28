Vallourec a vendu davantage de tubes au troisième trimestre, mais sa marge a reculé. Les retards au sud d’Ormuz pèsent encore sur ses prévisions.

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Les volumes de tubes vendus par Vallourec ont rebondi au troisième trimestre 2026, mais leur rentabilité a reculé. Dans ses comptes publiés vendredi 20 novembre, le groupe français signale que la congestion des ports situés au sud du détroit d’Ormuz a retardé des livraisons et leur facturation. Son résultat brut d’exploitation (RBE) ressort à 181 millions de dollars, en baisse de 26 % sur un an.

Vallourec : plus de tubes vendus, moins de marge

Vallourec a vendu 274 000 tonnes de tubes de juillet à septembre, 12 % de plus qu’au trimestre précédent. Le chiffre d’affaires du groupe est passé de 886 à 956 millions de dollars sur la même période. La marge de RBE a pourtant reculé de 21,4 % à 18,9 %. Sur un an, les tonnages ont diminué de 10 %, tandis que les recettes du groupe sont passées de 1,068 milliard à 956 millions de dollars.

Ce décalage se voit dans la branche Tubes. Son RBE par tonne s’établit à 592 dollars, contre 722 au trimestre précédent. Le groupe cite des coûts logistiques plus élevés au Moyen-Orient, des prix et une composition des ventes moins favorables et un problème temporaire chez un sous-traitant américain. La mine brésilienne a aussi pesé sur les comptes : Vallourec fait état de ventes de minerai moins importantes, sur fond de baisse des prix et de fret plus coûteux vers la Chine.

Au Moyen-Orient, des livraisons qui prennent du retard

Le fabricant fournit des tubes utilisés notamment dans les puits de pétrole et de gaz. D’après sa direction, l’activité de forage a repris en partie dans la région au troisième trimestre. Mais à la fin de la période, les attentes à quai ont perturbé le calendrier des livraisons. Le groupe estime que la majeure partie du surcoût logistique devrait lui être remboursée au cours des prochains trimestres, sans chiffrer ces remboursements dans ses résultats.

Les ventes de la branche Tubes au Moyen-Orient représentent 183 millions de dollars au troisième trimestre, soit 4 % de plus qu’au deuxième, mais 14 % de moins qu’un an auparavant. Environ un dollar sur cinq des ventes mondiales de la branche provient de cette région sur le trimestre. Ce chiffre mesure des ventes de Vallourec, pas un recul équivalent des forages ou du trafic portuaire régional.

Les délais portuaires pèseront aussi sur le quatrième trimestre

Le groupe table sur un RBE de 170 à 210 millions de dollars au quatrième trimestre. Cette fourchette suppose que les délais d’accostage au sud d’Ormuz ne s’allongent pas davantage et que la situation géopolitique ne se dégrade pas fortement. Pour l’ensemble de 2026, Vallourec prévoit un RBE de 760 à 800 millions de dollars. Le groupe ne précise ni le calendrier de rattrapage des livraisons ni les montants qu’il compte récupérer sur le fret. Les prochains résultats annuels sont inscrits au calendrier du groupe le 26 février 2027.

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