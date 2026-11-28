À Beyrouth, le marathon impose des fermetures avant l’aube alors que des orages sont possibles. Huit pays demandent d’avancer les élections palestiniennes. L’Espagne renouvelle ses deux chambres ce dimanche.

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À Beyrouth, le marathon impose des fermetures avant l’aube alors que des orages sont possibles. Huit pays demandent d’avancer les élections palestiniennes. L’Espagne renouvelle ses deux chambres ce dimanche.

Dimanche 29 novembre 2026. Édition de minuit, heure de Beyrouth.

Beyrouth : le marathon modifie la circulation avant l’aube

Le premier départ handisport est annoncé à 5 h 45, heure de Beyrouth. Le marathon et le semi-marathon doivent s’élancer à 6 h 30 de la place des Martyrs. Les Forces de sécurité intérieure ont annoncé la fermeture du parcours à partir de 4 h 30. Les restrictions de stationnement ne se confondent pas avec les fermetures de rues : elles commencent plus tôt et leurs horaires varient selon les secteurs.

Le bulletin météorologique prévoit des averses et des orages dimanche, avec un risque de crues rapides sur certaines routes. Les horaires du marathon sont ceux publiés par l’organisateur. La prévision météo n’annonce pas, à elle seule, de modification des départs.

Sud-Liban : une maison endommagée à Rachaya el-Foukhar

Des tirs attribués à l’armée israélienne ont endommagé une maison aux abords de Rachaya el-Foukhar, dans le district de Hasbaya, dans la nuit de vendredi à samedi. Le propriétaire a demandé aux autorités de constater les dégâts en vue de réparer le logement. Aucun bilan humain n’a été confirmé pour cet incident.

À Sin el-Fil, des emballages Kinder en hébreu

Les emballages filmés indiquent une fabrication en Italie et le nom d’un importateur israélien. Ils renseignent sur le marché auquel les produits semblent destinés, pas sur leur trajet jusqu’au magasin libanais. Le circuit d’importation du lot n’a pas été établi et aucune décision officielle sur ce lot n’a été confirmée.

Palestine : huit pays demandent un vote au premier trimestre

L’Australie, la Belgique, le Canada, la France, le Luxembourg, la Norvège, la Pologne et le Royaume-Uni demandent que les élections présidentielle et législatives palestiniennes soient organisées au premier trimestre 2027. Les ministres ont publié leur déclaration samedi 28 novembre, date à laquelle les législatives devaient initialement se tenir. Le décret de Mahmoud Abbas fixe les deux scrutins au 11 septembre 2027 ; l’appel des huit pays ne change pas cette date.

Israël : Netanyahou propose qu’Eisenkot dirige d’abord

Benjamin Netanyahou se dit prêt à laisser Gadi Eisenkot prendre la tête d’un gouvernement d’union nationale au début d’une alternance, tandis qu’il occuperait lui-même le poste de Premier ministre suppléant. Aucun accord entre les deux hommes ni calendrier de passation n’a été annoncé. L’offre ne met pas fin aux négociations pour former une majorité.

Golfe d’Aden : l’équipage du cargo est sain et sauf

Des hommes armés ont quitté le cargo dont ils avaient pris le contrôle samedi au large du Yémen. Le centre britannique de sûreté maritime indique que le navire a repris sa route et que l’équipage est sain et sauf. L’incident est distinct de l’immobilisation d’un vraquier annoncée par les États-Unis dans le golfe d’Oman le 26 novembre.

Espagne : les bureaux de vote ouvrent à 9 h

Les Espagnols renouvellent ce dimanche 29 novembre leurs deux chambres. L’Institut national de statistique recense 38 728 356 électeurs, dont près de 2,77 millions inscrits à l’étranger. Le scrutin désigne 350 députés et 209 sénateurs élus directement. Les bureaux de vote ouvrent à 9 h et ferment à 20 h, heure locale.

La première place au Congrès ne donne pas automatiquement la direction du gouvernement. Le candidat proposé par le roi doit obtenir 176 voix au premier vote. Si ce seuil n’est pas atteint, un second vote a lieu quarante-huit heures plus tard, à la majorité des voix exprimées pour ou contre.

Taïwan : le dépouillement confirme le oui au référendum nucléaire

Le oui à l’abandon de la politique de sortie du nucléaire a recueilli 7 434 677 voix, soit 61,99 % des suffrages valides, après dépouillement de tous les bureaux. Le résultat concerne l’orientation de la politique énergétique. Il ne constitue pas une autorisation de redémarrer un réacteur. Dans le scrutin municipal distinct, le Kuomintang conserve la mairie de Taipei.

Californie : fin des inspections à Los Angeles

Après le séisme de magnitude 5,0 survenu samedi à 9 h 30 au large de Manhattan Beach, l’Institut américain de géophysique a enregistré une réplique de magnitude 3,7 à 10 h 01, heure locale. À 10 h 40, les pompiers de Los Angeles ont mis fin à leur dispositif sans avoir constaté de blessé ni de dégât important dans la ville. Ce bilan ne couvre pas les autres communes du comté.

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