Arbousier : des fleurs et des fruits au même moment

L’arbousier Arbutus unedo, une espèce indigène au Liban, peut porter ses fleurs et ses fruits mûrs au même moment. Ce spectacle automnal s’explique par la lente maturation des arbouses, issues de la floraison précédente. Entre les clochettes blanches et les fruits rouges, presque une année sépare deux générations. Notre rendez-vous « Le saviez-vous ? » explore ce détail de la flore méditerranéenne et rappelle pourquoi il faut distinguer cet arbre de l’arbousier oriental, lui aussi présent au Liban, mais au calendrier différent.

20

Lire l'article Stop

Le saviez-vous ? L’arbousier peut porter des fleurs et des fruits mûrs en même temps. À l’automne, ses petites clochettes claires côtoient parfois des arbouses rouges. Les fruits viennent de la floraison précédente : ils ont passé presque une année sur l’arbre avant d’arriver à maturité.

Cette particularité appartient à Arbutus unedo, une espèce méditerranéenne que l’Université américaine de Beyrouth classe parmi les plantes indigènes du Liban. Un arbre du patrimoine naturel libanais, donc, dont le calendrier se lit dans les branches.

Presque un an pour mûrir

Chez cet arbousier, la floraison commence en automne. Les fruits qui se forment ensuite prennent leur temps : ils mûrissent à l’automne suivant, alors qu’une nouvelle floraison peut déjà débuter. Le Jardin botanique de l’Université de Cambridge décrit ce chevauchement des deux générations sur un même sujet.

Pour comprendre ce que l’on voit, il faut ainsi remonter d’une saison de floraison à l’autre. Les fleurs du moment préparent de futurs fruits. Les arbouses rouges, elles, achèvent un développement engagé bien plus tôt. Leur présence côte à côte ne signifie pas que la fleur s’est transformée en fruit en quelques jours.

Ce rythme est long même avant l’ouverture des fleurs. Une étude publiée en novembre 2025 dans Frontiers in Plant Science, menée sur trois arbres du jardin botanique de Rome Tor Vergata, a suivi leur développement entre juin 2023 et janvier 2024. Les chercheurs distinguent sept étapes, du jeune bouton à la fleur ouverte. Ces observations ont été réalisées à Rome et ne décrivent pas le calendrier précis des populations libanaises.

Un feuillage vert, des clochettes et des fruits rouges

L’arbousier garde ses feuilles toute l’année. Elles sont coriaces, luisantes et bordées de petites dents. Les fleurs, regroupées en grappes pendantes, prennent la forme de petites clochettes blanches à crème, parfois rosées. Les fruits sont arrondis, avec une surface granuleuse bien reconnaissable, et passent à l’orangé puis au rouge en mûrissant.

C’est cette allure qui lui vaut le surnom d’« arbre aux fraises ». Il appartient pourtant aux Éricacées, la famille des bruyères. Le Muséum national d’histoire naturelle décrit une chair douce et acidulée, mais assez farineuse. Les arbouses sont comestibles et servent notamment à préparer des confitures. Une photographie ne suffit toutefois pas à identifier un fruit sauvage avant de le consommer.

Au Liban, bien distinguer les deux arbousiers

Le nom commun peut prêter à confusion. Le Liban abrite aussi Arbutus andrachne, souvent appelé arbousier de Grèce ou arbousier oriental. Lui aussi conserve son feuillage et porte des fruits rouge orangé. Son écorce lisse se détache en fines plaques, révélant des teintes changeantes.

Son calendrier diffère : sa floraison est généralement printanière, tandis que ses fruits mûrissent en automne. On ne peut donc pas attribuer à tous les arbousiers la rencontre automnale des fleurs et des fruits caractéristique d’Arbutus unedo. Le nom de l’espèce compte autant que la couleur des baies.

Pour observer ce détail, mieux vaut regarder l’ensemble du rameau : les feuilles, les grappes de boutons ou de fleurs et les fruits présents. Selon le lieu et les conditions de l’année, ils ne sont pas tous au même stade. La photo qui accompagne cet article, prise en Espagne en décembre 2011, montre ainsi deux arbouses mûres à côté de boutons floraux encore fermés.

Photographie : Bj.schoenmakers / Wikimedia Commons, Montes de Málaga, Espagne, 25 décembre 2011, CC0. Photo originale conservée, redimensionnée et accompagnée d’un habillage typographique.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews