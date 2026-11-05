ECW : 405,8 millions promis pour l’éducation en crise

Education Cannot Wait a annoncé 405,8 millions de dollars de nouveaux engagements à Genève le 5 novembre 2026. Avec les promesses antérieures, sa campagne atteint 541,6 millions sur un objectif de 600 millions. Le fonds prévoit de soutenir dix millions d’enfants entre 2027 et 2030 dans les pays frappés par les crises. Plusieurs pays européens, le Canada et le Japon participent au financement. Ces sommes restent des engagements : elles ne correspondent pas toutes à des versements déjà reçus.

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Education Cannot Wait (ECW), le fonds mondial pour l’éducation en situation d’urgence, a annoncé jeudi 5 novembre 2026 de nouveaux engagements de 405,8 millions de dollars. Les donateurs se réunissaient à Genève, à l’invitation de la Suisse. L’argent doit soutenir la scolarité d’enfants confrontés aux guerres, aux déplacements et aux catastrophes.

Ces promesses portent à 541,6 millions de dollars les ressources annoncées pour la campagne « Hope Starts Here ». Ce total comprend 135,8 millions d’engagements pluriannuels antérieurs. Il reste 58,4 millions de dollars à réunir pour atteindre l’objectif de 600 millions.

ECW vise dix millions d’enfants

Le plan 2027–2030 prévoit d’aider dix millions d’enfants, dont la moitié de filles et un million d’enfants handicapés. Il associe interventions d’urgence et soutien durable aux systèmes scolaires dans les crises prolongées.

L’Allemagne, le Royaume-Uni, la Norvège, le Canada, la Suisse, l’Irlande, l’Union européenne et le Japon figurent parmi les contributeurs annoncés. Les États-Unis, qui avaient financé le fonds par le passé, ne figurent pas sur la liste des nouveaux donateurs.

La conférence intervient alors que les budgets internationaux d’aide reculent. Au-delà des financements publics, ECW explore des partenariats avec des fondations et des investisseurs. Plusieurs mécanismes restent à concevoir ou à faire approuver ; leurs montants ne constituent donc pas des ressources acquises.

Des besoins concentrés dans vingt pays

Une étude publiée par le fonds le 23 juin estimait à 258 millions le nombre d’enfants et d’adolescents dont l’éducation subit les effets des crises. Parmi eux, 93 millions ne fréquentent aucune école. Près de 80 % de ces enfants non scolarisés vivent dans vingt pays confrontés aux crises les plus graves.

Les chiffres annoncés jeudi désignent des engagements de financement, pas des versements déjà effectués. La campagne continue pour réunir les 58,4 millions de dollars manquants.

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