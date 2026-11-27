Le port libanais annonce avoir manutentionné 4 015 équivalents vingt pieds lors de l’escale du CMA CGM Alceste. Ce chiffre ne mesure ni les importations libanaises ni le trafic mensuel.

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Le port de Tripoli, dans le nord du Liban, annonce avoir chargé et déchargé l’équivalent de 4 015 conteneurs de vingt pieds lors d’une seule escale du CMA CGM Alceste. Dans son communiqué diffusé vendredi 27 novembre, la direction y voit un record pour le port. Elle indique qu’environ 700 conteneurs étaient destinés au marché libanais, sans préciser le volume en équivalents vingt pieds de ce lot.

Un chiffre de manutention, pas un bilan des importations

Les 4 015 EVP additionnent les volumes chargés et déchargés. L’EVP est une unité de capacité : une boîte de quarante pieds compte pour deux. Le communiqué ne ventile pas ce total entre chargement, déchargement et transbordement. Il ne donne pas non plus la durée des opérations, qui permettrait de calculer la cadence de manutention. Le chiffre de 700 conteneurs destinés au Liban n’est donc pas directement comparable au total de 4 015 EVP.

Une escale sur une ligne entre l’Asie et la Méditerranée

L’Alceste mesure 366 mètres selon le port. La documentation commerciale de CMA CGM l’inscrit dans la flotte du Phoenician Express, une ligne qui dessert Tripoli. Le groupe exploite aussi le terminal à conteneurs du port. La direction de Tripoli attribue l’opération au terminal et à la station de pilotage. Ni le communiqué ni les documents publics consultés ne permettent de déterminer quelle part du fret était en transit vers un autre port.

Le record annoncé porte sur une seule escale. Pour mesurer une progression des échanges du nord du Liban, il faudrait disposer d’une série mensuelle homogène, séparant les cargaisons destinées au marché libanais, les exportations et les transbordements. Le communiqué de vendredi ne fournit pas cette ventilation.

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