L’Insee a abaissé son estimation du PIB au troisième trimestre 2026, tandis que les données détaillées révèlent un léger recul au deuxième. L’acquis de croissance annuel tombe à 0,1 %.

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Le PIB français a reculé de 0,2 % au troisième trimestre, selon les comptes détaillés publiés vendredi 27 novembre par l’Insee. Le deuxième trimestre, présenté comme stable dans les chiffres arrondis, était lui aussi légèrement négatif. La France remplit ainsi le critère usuel d’une récession technique, deux trimestres consécutifs de contraction, sans que cela signifie que le PIB reculera sur l’ensemble de 2026.

Fin octobre, l’Insee avait estimé le repli du troisième trimestre à 0,1 %. Les nouveaux tableaux situent le PIB en volume à 662,622 milliards d’euros, contre 664,222 milliards au deuxième trimestre et 664,368 milliards au premier. Le calcul à partir de ces niveaux donne une baisse d’environ 0,02 % au printemps, puis de 0,24 % à l’été. Le premier trimestre était déjà en recul d’environ 0,20 % par rapport à la fin de 2025.

Les exportations et l’investissement pèsent sur l’activité

Les exportations ont baissé de 1,6 % au troisième trimestre, après avoir augmenté de 2,9 % au deuxième. Les importations, elles, ont progressé de 0,1 %. Le commerce extérieur a ainsi retranché 0,6 point à la variation du PIB. Les variations de stocks ont apporté 0,3 point, compensant une partie du recul.

L’investissement a baissé de 0,9 %, après 0,5 % au trimestre précédent. Le recul atteint 1,8 % pour les produits manufacturés et 0,9 % pour la construction. L’Insee explique la révision depuis octobre notamment par de nouvelles données moins favorables sur les investissements dans la construction et dans l’information-communication.

Les dépenses de consommation des ménages ont progressé de 0,3 %, après 0,2 %. Leur pouvoir d’achat par unité de consommation, qui tient compte de la taille et de la composition des foyers, a rebondi de 0,2 % après un recul de 0,5 %. Le taux d’épargne est resté à 17,4 % du revenu disponible. La demande intérieure hors stocks n’a pas contribué à la croissance, la hausse de la consommation étant contrebalancée par le recul de l’investissement.

Un acquis de 0,1 %, loin de la prévision budgétaire de 0,5 %

Si le PIB restait au quatrième trimestre à son niveau de l’été, la croissance moyenne de 2026 serait d’environ 0,1 %. C’est le sens de l’acquis de croissance publié par l’Insee, pas une prévision pour l’ensemble de l’année. Le scénario retenu par le gouvernement dans ses documents budgétaires tablait sur une hausse annuelle de 0,5 % et avait été arrêté avant la première estimation du troisième trimestre.

Pour atteindre exactement 0,5 % en moyenne annuelle, il faudrait, à données inchangées sur les trois premiers trimestres, une hausse d’environ 1,5 % du PIB au dernier trimestre, selon un calcul de Libnanews à partir des niveaux publiés par l’Insee. La première estimation du quatrième trimestre est prévue le 29 janvier 2027.

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