Deux agents syriens ont été tués et cinq blessés à Hassaké. Le gouverneur accuse le groupe État islamique, dans une ville passée sous l’autorité de Damas.

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Deux agents de la sécurité intérieure ont été tués et cinq autres blessés dans une attaque contre un bâtiment du ministère syrien de l’Intérieur à Hassaké, mercredi soir. Le gouverneur Nour al-Din Ahmad a attribué l’attaque au groupe État islamique (EI). Cette attribution est celle des autorités syriennes ; les communiqués qu’elles ont rendus publics ne présentent pas de revendication vérifiable du groupe.

Le gouverneur a aussi annoncé la mort des deux assaillants présumés. Son adjoint, Ahmad al-Hilali, a confirmé la mise en place de mesures de sécurité après l’attaque. La cible relevait du ministère de l’Intérieur et les agents tués appartenaient à la sécurité intérieure syrienne : ils ne sont pas présentés par les autorités comme des combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS).

Le transfert de la sécurité intérieure

Le 29 janvier, Damas et les FDS ont conclu un accord prévoyant notamment le déploiement de la sécurité intérieure syrienne dans les centres de Hassaké et de Qamichli. La mesure concernait le contrôle des villes, tandis que l’intégration des personnels locaux devait prendre plus de temps. En juin encore, le vice-gouverneur parlait d’une incorporation à venir d’agents des Asayish, la police liée aux FDS, dans les structures du ministère de l’Intérieur. Le 25 août, Mazloum Abdi a annoncé la fin de la mission des FDS comme force militaire indépendante.

Le calendrier permet donc d’identifier l’autorité publique dont dépendait le bâtiment attaqué en novembre. Il ne permet pas de conclure que le changement de commandement a rendu l’attaque possible, ni d’attribuer un rôle aux anciens services locaux. Les annonces de Damas ne détaillent pas non plus le statut individuel des agents touchés ou l’état d’avancement de l’intégration dans ce service.

Le bilan officiel porte sur l’attaque du 25 novembre à Hassaké. Aucun résultat d’enquête établissant publiquement les identités des assaillants ou une éventuelle implication de tiers n’accompagne l’annonce du gouverneur.

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