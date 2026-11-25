Au Liban, les Forces de sécurité intérieure indiquent un numéro spécialisé et un formulaire pour signaler les menaces et les escroqueries en ligne. Une opération bancaire suspecte ou un litige avec un fournisseur de connexion appelle aussi une démarche distincte. Voici quels interlocuteurs contacter et ce que chacun peut traiter.

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Une menace sur un réseau social, un paiement frauduleux et une panne chez un fournisseur d’accès ne se signalent pas au même interlocuteur. Au Liban, les Forces de sécurité intérieure publient un numéro spécialisé et un formulaire officiel pour la cybercriminalité. Pour un litige de service, le régulateur des télécommunications indique une autre procédure.

Menace, escroquerie ou chantage : la voie des FSI

Le Bureau de lutte contre la cybercriminalité et de protection de la propriété intellectuelle est joignable au 01 293 293. Les Forces de sécurité intérieure orientent aussi vers leur « Formulaire de déclaration », sur leur site officiel, pour signaler notamment les menaces, les tentatives de chantage et les escroqueries en ligne. Le formulaire permet de choisir si l’on souhaite être recontacté. Il ne faut pas attendre une réponse à une démarche en ligne si la situation exige une intervention urgente : le numéro d’urgence des FSI est le 112.

Le guide public des FSI recommande de conserver les éléments utiles, par exemple les messages reçus ainsi que la date et le montant d’un paiement suspect, et de ne pas les publier sur les réseaux. Leurs consignes rappellent aussi qu’un appel ou un message peut usurper le nom du Bureau : mieux vaut reprendre le numéro officiel que répondre à la personne qui se présente comme un agent. Le signalement à la plateforme où le contenu a été diffusé ne remplace pas la démarche auprès des autorités. Les FSI indiquent aussi, dans leur foire aux questions, qu’une plainte peut être portée au parquet compétent, qui peut la transmettre au Bureau.

Une transaction bancaire ou un litige d’accès : deux circuits distincts

Si une opération bancaire non autorisée est en cause, les FSI recommandent de contacter immédiatement le service antifraude de l’établissement concerné. C’est la banque qui peut vérifier l’opération et les mesures possibles pour le compte. Un signalement aux FSI vise un autre besoin : informer les enquêteurs d’une infraction présumée. Ne transmettez jamais un mot de passe ou un code à usage unique à l’interlocuteur qui vous contacte.

Une panne, des frais contestés ou un problème de qualité de connexion relèvent d’abord du fournisseur de télécommunications. L’Autorité de régulation recommande de commencer par une réclamation écrite et d’en garder une copie. Si la réponse est insuffisante ou ne vient pas dans le délai applicable, l’autorité renvoie vers la direction de la protection du consommateur au 1739. Ce numéro n’est pas celui de la police ni un guichet technique national de réponse aux incidents.

Un projet de réponse nationale ne vaut pas un guichet ouvert

La stratégie publique de transformation numérique prévoit une équipe nationale de réponse aux incidents informatiques, destinée à aider à prévenir, traiter et signaler des incidents. Le programme d’accélération numérique suivi par la Banque mondiale mesure séparément la mise en service de cette équipe et celle d’une agence de cybersécurité. Les documents consultés ne fournissent pas de canal public national actuel et vérifiable pour déposer un incident auprès de cette équipe. Cela n’exclut pas des dispositifs internes ou sectoriels. En attendant, les adresses et numéros à utiliser sont ceux que les institutions publient pour leur propre périmètre.

Photo d’illustration : clavier d’un ordinateur portable, 23 novembre 2025, Sa’Adat-E-Zubaire / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Aucun incident réel n’est représenté.

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