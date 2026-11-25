La commission de l’indice n’a pas trouvé d’accord sur le salaire minimum du secteur privé. Le ministre du Travail, Mohamed Haïdar, fixe une nouvelle séance au 21 décembre et annonce qu’il saisira le gouvernement en cas de nouvel échec. Le minimum légal reste fixé à 28 millions de livres mensuelles.

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La commission de l’indice n’est pas parvenue, mercredi 25 novembre, à un accord sur la hausse du salaire minimum dans le secteur privé libanais. Le ministre du Travail, Mohamed Haïdar, a fixé une nouvelle réunion au 21 décembre. Si les discussions échouent de nouveau, il dit qu’il transmettra le dossier au gouvernement.

Le désaccord porte sur le calendrier des décisions

La réunion a rassemblé des représentants des employeurs et des salariés, dont la Confédération générale des travailleurs du Liban, ainsi que la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). D’après le compte rendu du ministre, les représentants patronaux veulent que d’autres dossiers soient traités parallèlement à la revalorisation. Haïdar accepte de les examiner en parallèle, mais refuse de subordonner la décision salariale à leur règlement simultané. Le ministre n’a pas précisé la nature de ces dossiers dans sa déclaration de mercredi.

La commission attend des chiffres complémentaires demandés à la CNSS avant la séance de décembre. Aucun nouveau montant, ni aucune date d’entrée en vigueur, n’ont été annoncés. Le 21 décembre est la date de reprise des négociations ; la saisine du gouvernement reste conditionnée à l’absence d’accord.

Le minimum légal reste à 28 millions de livres

Le décret n° 699 a porté le salaire minimum du secteur privé à 28 millions de livres libanaises par mois et le minimum journalier à 1,3 million de livres à compter du 1er août 2025. Ce sont les montants de référence tant qu’aucun nouveau texte n’est adopté et entré en vigueur.

Selon l’Administration centrale de la statistique, les prix à la consommation ont augmenté de 16,17 % entre octobre 2025 et octobre 2026, et de 2,04 % entre septembre et octobre 2026. Ces données mesurent l’évolution des prix ; la réunion du 25 novembre n’a débouché sur aucun taux de revalorisation du salaire minimum.

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