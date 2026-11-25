Une pharmacie reliée à MediTrack ne distribue pas forcément les médicaments fournis gratuitement par le ministère libanais de la Santé. Comment vérifier ?

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Pour retirer un médicament fourni gratuitement par le ministère libanais de la Santé, la pharmacie la plus proche n’est pas forcément la bonne. Le ministère publie plusieurs listes autour de MediTrack, son système de traçabilité. Être relié au système ne veut pas dire être habilité à distribuer les médicaments du programme, et figurer parmi les établissements habilités ne garantit pas que le produit est disponible aujourd’hui.

Choisir la bonne liste avant de se déplacer

Sur la page « MediTrack Project » du ministère de la Santé, la liste des pharmacies connectées porte la date du 10 août 2026. La liste plus spécifique des officines habilitées à distribuer gratuitement des médicaments destinés au traitement de certaines maladies est datée du 2 février. La liste des produits distribués gratuitement dans ce cadre a, quant à elle, été mise à jour le 19 novembre. Les trois documents servent à répondre à des questions différentes : le raccordement de l’officine, sa participation au dispositif et la présence du produit sur la liste du ministère.

Un établissement absent de la liste du programme peut être ouvert et vendre d’autres médicaments. À l’inverse, une officine inscrite peut ne plus avoir un produit en stock ou assurer le service à des heures qui ne correspondent pas à ses horaires d’ouverture généraux. Le bon réflexe est de vérifier le point de retrait et les modalités avant le trajet, avec l’établissement ou avec le service qui suit la demande.

Le répertoire permet de chercher par caza puis par commune. Il cite, par exemple, la pharmacie Al-Hayat à Rayak dans le caza de Zahlé et la pharmacie Salim au centre Aoun à Jezzine. Ce sont des exemples d’inscription dans la liste du 2 février, pas une vérification de leur stock ou de leur ouverture à la date du déplacement.

Le trajet dépend aussi du dossier du patient

Les indications du ministère distinguent plusieurs parcours selon le médicament et la situation du patient. Certaines démarches requièrent un identifiant de santé individuel ainsi que des documents transmis avec l’aide du médecin. Selon le programme, le retrait peut se faire dans l’officine désignée, dans un centre de distribution ou à la Quarantaine, à Beyrouth. Ce sont les indications du programme concerné qui déterminent le point de retrait, pas la seule proximité géographique.

Une carte de la distribution n’est pas un registre des fermetures

Pour déterminer si des fermetures réduisent l’accès aux soins à l’échelle d’un village ou d’un quartier, il faudrait suivre les établissements réellement ouverts, leurs horaires et les temps de parcours jusqu’aux solutions de remplacement. Les listes MediTrack n’établissent pas ce bilan à elles seules. Elles permettent en revanche d’éviter une erreur concrète : se déplacer vers un établissement connecté au système mais qui ne peut pas remettre le médicament attendu.

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