Au Liban, des parcours documentés par l’UNICEF montrent comment formation, expérience professionnelle et équipement peuvent ouvrir une activité rémunérée. Restauration, services, santé et couture offrent des exemples concrets. Ces témoignages datés éclairent les étapes franchies, sans garantir un emploi à chaque participant ni mesurer la pérennité de tous les débouchés.

1

Lire l'article Stop

Au Liban, une formation devient plus utile lorsqu’elle débouche sur une expérience de travail et les moyens d’exercer. Des parcours documentés par l’UNICEF en septembre 2026 montrent cette progression dans la restauration, les services, la santé et la couture. Ils ne prouvent pas que tous les participants trouvent un emploi. Ils permettent de comprendre ce qui peut relier un apprentissage à une activité rémunérée.

De la formation à l’emploi, une étape décisive

Le programme Learning to Earning, porté par l’UNICEF avec un financement allemand via la banque de développement KfW, associe acquisition de compétences et expérience professionnelle. Dans un récit publié le 7 septembre, l’organisation décrit un parcours dans la restauration. Après une formation culinaire, le participant rejoint un restaurant dans le cadre d’une activité rémunérée de type « Cash for Work ». Il obtient ensuite un poste de chef de partie dans un autre établissement.

Dans les services financiers, un autre parcours suit une logique proche. Une formation aux compétences numériques précède le placement d’une participante dans un commerce de transfert d’argent. Selon le même récit, le propriétaire lui confie ensuite la gestion de la branche. Ces deux cas illustrent le passage de l’apprentissage à des responsabilités concrètes, sans permettre de calculer un taux de réussite général du programme.

À l’hôpital, une place dans une équipe

Un autre témoignage, également publié le 7 septembre, porte sur une formation d’assistant de santé soutenue par Learning to Earning. Le parcours combine enseignement théorique, exercices pratiques, compétences personnelles et expérience en milieu professionnel.

L’UNICEF rapporte qu’après les composantes de formation et de travail rémunéré, le participant effectue un placement dans un hôpital. L’établissement l’emploie ensuite comme agent hospitalier au sein de son équipe. Il ne s’agit ni d’un diplôme d’infirmier annoncé ni d’une fonction médicale autonome. Le résultat décrit est plus précis : une entrée dans une équipe hospitalière après une période d’apprentissage et d’observation au travail.

Ce parcours donne une portée concrète à l’inclusion professionnelle. L’accès à une formation compte, mais l’occasion de montrer ses compétences à un employeur compte aussi. Le récit ne précise toutefois ni salaire ni durée contractuelle. Aucun suivi ultérieur publié n’est disponible dans les éléments consultés.

À Al-Marj, les outils pour commencer

À Al-Marj, dans la Békaa, Jawaher a suivi une formation à la couture avant de participer à une activité rémunérée. Son parcours, présenté lui aussi en septembre par l’UNICEF, se prolonge dans un dispositif d’aide à la création d’activité. Elle reçoit une machine à coudre et une surjeteuse pour démarrer.

L’organisation indique qu’elle commence à prendre de petites commandes dans son entourage. La progression ne se résume donc pas à l’enseignement d’un geste : elle comprend l’accès au matériel nécessaire pour le proposer à des clients. En revanche, aucune donnée publiée dans ce témoignage ne permet de mesurer son chiffre d’affaires, sa marge ou la pérennité de son activité.

La dotation matérielle constitue ici une étape identifiable entre la formation et l’exercice du métier.

Des résultats à lire avec leur date

La présentation générale du programme jeunesse de l’UNICEF donne un éclairage plus large, mais porte explicitement sur 2024. L’organisation y rapporte 3 198 placements en apprentissage en entreprise et 2 688 placements dans un emploi après une formation fondée sur les compétences et une expérience professionnelle. Ces chiffres ne sont pas un bilan de 2026 et ne doivent pas être additionnés comme autant de bénéficiaires distincts : les parcours peuvent se recouper.

Les témoignages de septembre apportent des exemples, pas une évaluation indépendante de l’ensemble du dispositif. Leur point commun reste concret : un employeur, une équipe ou un équipement intervient après la formation. Pour apprécier la suite, les indicateurs utiles sont la durée de l’emploi, les conditions de travail et les revenus réellement obtenus, au-delà du seul nombre de personnes formées.

Illustration générique du travail numérique : photographie d’archives Pixabay/Free-Photos, fonds Libnanews. Elle ne représente ni un participant ni une séance du programme. Aucun portrait identifiable.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews