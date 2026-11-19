L’ACRI, engagée dans le recours, présente une décision favorable aux agriculteurs palestiniens de Wadi al-Fara. Son compte rendu décrit des obligations de protection et d’accès aux parcelles. Une ordonnance provisoire avait déjà été rendue en mars. La portée de ces étapes doit être distinguée d’une condamnation pénale et, surtout, de leur application effective. Le rétablissement de l’accès aux champs ne peut être déduit de la seule annonce judiciaire.

Lire l'article Stop

L’Association pour les droits civils en Israël (ACRI), partie requérante, annonce qu’une décision rendue le 15 novembre 2026 impose aux autorités de mieux protéger des agriculteurs palestiniens de Wadi al-Fara, dans la vallée du Jourdain. Son compte rendu décrit des obligations d’intervention et d’accès aux terres. Il ne démontre pas que ces mesures sont déjà appliquées.

Des terres accessibles, pas seulement des engagements

Selon l’ACRI, le recours vise les violences et entraves attribuées au colon Moshe Sharvit et à ses hommes. L’association rapporte une injonction de les éloigner des terres des requérants, d’empêcher les intrusions et le pâturage non autorisé, et de garantir un accès régulier aux parcelles.

Elle indique également que l’accès doit, si nécessaire, être accompagné de mesures de protection. Le passage quotidien par une barrière contestée doit être assuré, ou une autre solution mise en place. Ces éléments sont rapportés par une organisation engagée dans la procédure, non par une observation indépendante de leur exécution.

Une ordonnance provisoire avait précédé ce compte rendu

Une décision intermédiaire du 11 mars 2026, dans le dossier 66192-06-25, avait déjà prévu des mesures d’éloignement de Sharvit et des personnes agissant pour lui des terres concernées. Cette ordonnance provisoire réservait les nécessités militaires urgentes et devait s’appliquer jusqu’à une nouvelle décision.

Il faut distinguer cette étape procédurale du résultat annoncé en novembre. Une mesure temporaire protège une situation pendant l’examen du dossier. Elle ne constitue pas, à elle seule, la décision définitive sur le recours. De même, une obligation adressée aux autorités n’équivaut pas à une condamnation pénale du particulier mis en cause.

L’exécution reste la question décisive

Le communiqué décrit ce que les autorités devraient garantir aux habitants. Il ne permet pas de dater le rétablissement effectif de l’accès aux champs, ni d’affirmer que les incidents ont cessé. Cette distinction est essentielle : une décision favorable et la possibilité concrète de cultiver les terres ne sont pas un seul et même résultat.

Illustration d’archives : cueilleurs israéliens et palestiniens à Qafin, en Cisjordanie, en octobre 2008. Cette photographie ne représente pas Wadi al-Fara, les requérants ou les événements de 2026. Orrling, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews