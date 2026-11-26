Dans un message à Joseph Aoun, Sergio Mattarella a réaffirmé le soutien de Rome à la souveraineté du Liban. L’Italie dispose déjà de plusieurs canaux d’appui, sans avoir annoncé un nouveau contingent après la FINUL.

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Dans un message reçu à Baabda à l’occasion de l’Indépendance, le président italien Sergio Mattarella a réaffirmé le soutien de Rome à la fin des hostilités, au retour des déplacés et à la pleine souveraineté du Liban. Le message évoque la nouvelle mission d’appui de l’Union européenne. Il n’annonce ni maintien d’un contingent italien après le départ de la FINUL ni calendrier pour une force de relais.

Le contingent italien relève aujourd’hui du mandat de l’ONU

La FINUL dénombrait 761 Casques bleus italiens au 4 novembre 2026, sur 7 485 militaires fournis par 45 pays. Ces effectifs servent sous le mandat de l’ONU. Le Conseil de sécurité a fixé la fin des opérations courantes au 31 décembre, puis prévu un retrait dans l’année suivante. Le nombre de soldats italiens aujourd’hui sous casque bleu ne permet pas de déduire l’effectif que Rome serait prête à engager sous un autre mandat.

Rome forme aussi l’armée libanaise hors de la FINUL

L’Italie dispose d’un deuxième canal : sa mission bilatérale d’entraînement des forces armées libanaises, la MIBIL. En avril, le ministère italien des Affaires étrangères a indiqué avoir consacré environ 10 millions d’euros sur les trois années précédentes au renforcement des capacités logistiques et des infrastructures de l’armée libanaise dans ce cadre. Ce financement annoncé ne relève pas du budget de la FINUL.

L’Italie préside par ailleurs le Comité technique militaire pour le Liban, qui coordonne avec Beyrouth l’appui de plusieurs partenaires au déploiement de l’armée. Cette coopération peut renforcer les moyens de l’armée libanaise ; elle ne confère pas à Rome un mandat pour surveiller le cessez-le-feu à la place des Nations unies.

La mission de l’Union européenne n’est pas une force de remplacement

Le 12 octobre, le Conseil de l’Union européenne a créé une mission de soutien pour une durée initiale de trois ans. Elle doit conseiller et former l’armée et les Forces de sécurité intérieure, notamment dans la sécurité des frontières et des ports. La décision de création prévoit un acte distinct pour le lancement, après la planification opérationnelle. Elle ne transfère pas à la mission européenne les pouvoirs d’observation, de liaison et de protection que la résolution 1701 attribue à la FINUL.

Le 25 juin à Antibes, la France et l’Italie se sont engagées à mener ensemble les travaux sur l’après-FINUL en vue d’une coalition d’appui au Liban. La lettre de Sergio Mattarella confirme l’appui politique italien, notamment dans le cadre européen. Elle ne précise ni les pays qui participeraient à une éventuelle coalition, ni sa chaîne de commandement, ni le texte qui l’autoriserait à intervenir.

Photo d’illustration : contingent français de la FINUL à At Tiri, le 14 juillet 2009. Cette archive ne représente pas le contingent italien. © Libnanews.

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