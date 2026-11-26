Après une visite d’installations le 25 novembre, Kim Jong-un a appelé à renforcer l’arsenal nord-coréen. Pyongyang n’a annoncé ni calendrier de déploiement ni reprise des pourparlers.

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Kim Jong-un a inspecté mercredi 25 novembre des installations liées au programme nucléaire militaire nord-coréen et appelé à renforcer l’arsenal du pays. Pyongyang a rendu la visite publique jeudi. Le déplacement confirme la priorité que le dirigeant donne à ce programme ; il ne s’accompagne ni d’un calendrier de nouveau déploiement ni de l’annonce de pourparlers avec Washington.

Pyongyang revendique une hausse de ses capacités

D’après le compte rendu officiel, Kim a examiné les travaux engagés en 2026 dans le cadre des orientations adoptées par le Parti du travail. Il a affirmé que les capacités de production augmentaient et a demandé d’élargir le rôle des armes nucléaires dites tactiques. Il a de nouveau présenté la Corée du Sud comme un État hostile et invoqué les menaces qu’il attribue aux États-Unis et à leurs alliés.

Le compte rendu ne donne pas de données vérifiables sur la taille de l’arsenal. Les images diffusées attestent ce que le régime a choisi de montrer ; elles ne permettent pas, à elles seules, de mesurer la production ni de confirmer la mise en service de nouvelles armes. L’état-major sud-coréen n’a pas rendu publique son évaluation des installations présentées.

Une ouverture diplomatique sans rendez-vous

Donald Trump avait manifesté son souhait de rencontrer Kim lors de son récent déplacement en Asie. Aucun entretien entre les deux dirigeants n’a été annoncé à l’issue de ce déplacement. La déclaration publiée à Shenzhen le 19 novembre par les États-Unis, la Chine et la Russie affirme leur intention de dialoguer sur les risques nucléaires et la non-prolifération. La Corée du Nord n’en est pas signataire et le texte n’annonce aucune discussion avec elle.

Sur le plan international, le Conseil de sécurité exige que la Corée du Nord renonce à ses armes et programmes nucléaires de façon vérifiable et irréversible. La déclaration de Kim réaffirme au contraire son intention de conserver et de renforcer cet arsenal. La visite du 25 novembre n’a débouché sur aucune annonce de reprise des inspections ou de négociation.

Photo d’archives : Kim Jong-un à Hanoï le 27 février 2019. Maison-Blanche / Wikimedia Commons, domaine public. La photo ne montre pas l’inspection de novembre 2026.

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