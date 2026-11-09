AUB et Anghami mettent les étudiants au défi

L’Université américaine de Beyrouth et Anghami organisent un défi étudiant consacré à l’engagement de la génération Z dans la région. Les participants doivent défendre une proposition commerciale réalisable, puis expliquer comment en mesurer les résultats. Cinq équipes sont attendues à la finale du 13 novembre 2026. Une collaboration indépendante avec la plateforme est annoncée pour les gagnants, tandis que les autres récompenses comprennent accompagnement professionnel et visite de l’entreprise. Le programme relie ainsi apprentissage de la stratégie et mise à l’épreuve d’une idée devant des professionnels.

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L’AUB et Anghami proposent aux étudiants de transformer un problème commercial réel en exercice de stratégie. À l’école de commerce Suliman S. Olayan, le défi porte sur l’engagement et la fidélisation de la génération Z au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La finale est annoncée pour le 13 novembre 2026 sur le campus de l’Université américaine de Beyrouth.

Les équipes doivent concevoir une proposition applicable à la plateforme musicale. L’enjeu dépasse la présentation d’une idée séduisante : il faut expliquer à quel public elle s’adresse, comment elle fonctionnerait et quels résultats permettraient de juger son intérêt.

AUB et Anghami : cinq équipes pour la finale

Le programme a été lancé le 16 octobre. Après le dépôt des propositions sous forme d’affiches, fixé au 30 octobre, Anghami doit retenir cinq équipes pour la présentation finale. Le 13 novembre correspond donc au Demo Day, et non à la date annoncée de sélection des finalistes.

L’évaluation associe la cohérence stratégique, la connaissance des consommateurs de la région, la faisabilité et la capacité à mesurer les effets de la proposition. La qualité de la présentation compte également. Cette combinaison oblige à rapprocher la créativité du raisonnement économique.

Une expérience de travail à la clé

L’équipe gagnante, qui pourra réunir jusqu’à cinq personnes, se verra proposer une collaboration indépendante avec Anghami pour développer son concept. La deuxième recevra un accompagnement et des retours directs de professionnels. Une visite de l’entreprise est prévue pour la troisième. Un abonnement Anghami Plus figure aussi parmi les avantages annoncés pour les participants.

La formule met ainsi les étudiants face à un destinataire professionnel : leur projet doit pouvoir être discuté par une entreprise, au-delà de sa seule valeur académique. La prochaine étape sera la présentation des cinq propositions retenues, puis le choix de celle que la plateforme souhaite approfondir.

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