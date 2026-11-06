Donald Trump promeut Stephen Miller chef de cabinet à partir du 9 novembre. Portrait de ce fidèle : immigration, pouvoirs présidentiels, Iran, Israël et OTAN.

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Donald Trump a annoncé vendredi 6 novembre 2026 la nomination de Stephen Miller comme chef de cabinet de la Maison-Blanche, avec une prise de fonctions prévue lundi 9 novembre. Susie Wiles doit rejoindre son appareil politique. Figure centrale du durcissement migratoire, Miller défend aussi une ligne de force contre l’Iran, un soutien appuyé à Israël et une primauté américaine jusque dans les relations avec les alliés de l’OTAN.

Trump a fixé le changement au 9 novembre dans son message sur Truth Social. L’annonce marque la promotion d’un fidèle de longue date. Miller est donc le chef de cabinet désigné, et non encore le titulaire entré en fonctions à la date de cette annonce.

Photo de couverture : Stephen Miller à la CPAC, le 22 février 2025. Gage Skidmore / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Image redimensionnée, sans recadrage.

Un militant conservateur devenu l’un des hommes de confiance de Trump

Âgé de 41 ans, Stephen Miller est né le 23 août 1985 à Santa Monica, en Californie. Il étudie à Duke, dont il sort diplômé en 2007. Son engagement conservateur précède son arrivée à Washington : il se fait notamment connaître par ses prises de position dans le journal universitaire et dans les médias.

Il travaille ensuite auprès d’élus républicains, dont Michele Bachmann et le sénateur Jeff Sessions. Aux côtés de ce dernier, il combat la réforme migratoire bipartisane de 2013, qui devait ouvrir une voie vers un statut légal à des millions de personnes sans papiers. Puis il rejoint la campagne de Trump en 2016 et participe à la rédaction de ses discours. L’immigration constitue ainsi le fil conducteur d’une carrière construite à la fois sur la bataille idéologique et sur la maîtrise des rouages administratifs.

Entre les deux mandats de Trump, il cofonde America First Legal. Lors de son lancement, le 6 avril 2021, il présente un projet assumé de combat judiciaire au service du programme « America First ». Son retour à la Maison-Blanche est annoncé en novembre 2024 avec les fonctions de chef de cabinet adjoint chargé des politiques publiques et de conseiller à la sécurité intérieure.

L’immigration, matrice de son pouvoir

Miller est associé à plusieurs des mesures les plus controversées du premier mandat : restrictions d’entrée visant initialement sept pays majoritairement musulmans et politique de séparation des familles à la frontière. Il participe à leur conception et les défend publiquement. Au second mandat, il soutient également la remise en cause du droit du sol et l’accélération des expulsions. Ces positions en font un acteur de premier plan de la droite nationaliste américaine.

Le 28 mai 2025, Miller annonce publiquement que l’administration vise au moins 3 000 arrestations quotidiennes par la police de l’immigration. Il présente ce chiffre comme un objectif à relever encore, non comme un résultat déjà atteint. Ses fonctions de chef de cabinet adjoint chargé des politiques publiques et de conseiller à la sécurité intérieure lui donnent un rôle dans la préparation des décisions et leur coordination entre administrations.

La distinction compte pour sa promotion. Miller n’est pas seulement un porte-parole offensif : il sait transformer une priorité présidentielle en instructions, objectifs chiffrés et dispositifs réglementaires. Ses défenseurs y voient de la constance et de l’efficacité. Ses critiques dénoncent une politique punitive, portée jusqu’aux limites des protections constitutionnelles.

Une conception extensive du pouvoir présidentiel

Le 9 mai 2025, interrogé devant la Maison-Blanche, il explique que l’administration étudie une suspension de l’habeas corpus, la procédure permettant à une personne de contester sa détention devant un juge. Il invoque une situation d’« invasion » et lie cette option au comportement des tribunaux.

Cette déclaration documente sa disposition à rechercher des pouvoirs exceptionnels ; elle ne démontre ni leur légalité ni leur mise en œuvre. La Constitution encadre strictement la suspension de l’habeas corpus, en cas de rébellion ou d’invasion lorsque la sécurité publique l’exige. Assimiler l’immigration irrégulière à une invasion demeure précisément un point de contestation juridique.

Sur l’Iran, un défenseur explicite de la coercition

Ses positions sur l’Iran ne se réduisent pas à une proximité supposée avec Trump. Le 18 mars 2026, interrogé à la télévision par Laura Ingraham, il défend les opérations militaires américaines et leur intensité. « In a war you have to fight totally », déclare-t-il, soit, en traduction, « dans une guerre, il faut combattre pleinement ». Il justifie l’action par la menace nucléaire et balistique qu’il attribue au régime iranien. Il exprime ainsi un soutien à l’usage de la force, et non une réserve isolationniste.

Le 21 août 2026, sa défense de la pression sur Téhéran demeure explicite. Dans un point de presse, il vante conjointement le blocus, les sanctions et la campagne économique, qu’il présente comme affaiblissant le régime. Il s’agit de son appréciation politique des résultats, pas d’une évaluation indépendante de l’état de l’Iran.

Ces interventions établissent une ligne dure : réduire les moyens militaires et économiques de Téhéran par la contrainte. Elles ne suffisent toutefois pas à lui attribuer un plan personnel détaillé pour l’après-régime, ni à conclure qu’il privilégierait systématiquement une nouvelle guerre à toute négociation.

Israël et Gaza : soutien militaire et lecture sécuritaire

Sur Israël, une déclaration précise éclaire son positionnement. Le 11 février 2025, alors que Trump impose un ultimatum au Hamas pour la libération des otages, Miller explique lors d’un entretien télévisé que la démarche présidentielle vise à laisser au gouvernement israélien la latitude de reprendre les opérations militaires si nécessaire. Elle traduit son soutien à la liberté d’action militaire d’Israël dans ce contexte.

Le 29 août 2025, interrogé sur le refus de visas à la délégation palestinienne devant se rendre à l’ONU, il invoque la nécessité d’empêcher l’utilisation du système américain de visas par des personnes susceptibles de soutenir le terrorisme. Cette justification ne constitue pas une preuve que les responsables visés soutenaient effectivement le terrorisme.

Son action sur ce dossier touche aussi la politique intérieure américaine. Dans un témoignage judiciaire rendu public en juillet 2025, John Armstrong, alors responsable par intérim des affaires consulaires, décrit la participation de Miller à des échanges interadministrations consacrés à la révocation des visas d’universitaires pro-palestiniens.

Il faut néanmoins maintenir une limite : les éléments vérifiés ici ne permettent pas de lui attribuer personnellement un programme complet d’annexion de la Cisjordanie, de déplacement de la population de Gaza ou de rejet explicite de la solution à deux États. Les initiatives de Trump sur ces sujets ne deviennent pas automatiquement une doctrine propre à chacun de ses conseillers.

OTAN : la primauté américaine avant la solidarité entre égaux

Le dossier du Groenland fournit un exemple particulièrement net de sa conception des alliances. Le 5 janvier 2026, dans un entretien avec Jake Tapper, Miller soutient que le territoire devrait appartenir aux États-Unis au nom de la sécurité arctique et de la défense de l’OTAN. Il conteste le fondement de la revendication territoriale danoise et minimise la possibilité d’une riposte militaire contre Washington.

Sa formule est sans ambiguïté : « The United States is the power of NATO », autrement dit, les États-Unis constituent la puissance de l’OTAN. L’argument est révélateur : Miller invoque la protection de l’Alliance pour défendre une revendication américaine sur un territoire relevant d’un autre allié. Il privilégie ainsi une lecture hiérarchique de la relation transatlantique, dominée par la capacité militaire américaine.

Dans l’entretien du 18 mars sur l’Iran, il reprend également les reproches de Trump envers les Européens au sujet d’Ormuz, en les comparant à l’aide américaine à l’Ukraine. Cela documente une exigence de réciprocité ; pas, dans ces déclarations, une demande explicite de retrait des États-Unis de l’OTAN.

Ce que sa promotion change

La fonction de chef de cabinet lui donnera une place centrale dans l’organisation du travail présidentiel et les arbitrages entre collaborateurs. Elle ne fait pas de lui le seul décideur de la diplomatie ou des opérations militaires, qui restent soumises aux responsabilités du président et des institutions compétentes.

Son parcours permet néanmoins d’identifier une continuité : priorité au contrôle migratoire, recherche d’un exécutif puissant, recours à la contrainte face à l’Iran et soutien à Israël, avec une conception des alliances fondée sur la prééminence de Washington. Pour les Européens comme pour les acteurs du Moyen-Orient, la question sera désormais celle de la traduction de ces positions dans les arbitrages quotidiens de la Maison-Blanche.

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