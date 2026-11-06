Médicaments : comparer les prix locaux et importés

Les prix officiels des médicaments ne suivent pas une opposition simple entre production libanaise et importations. Trois comparaisons de paracétamol, d’atorvastatine et de metformine montrent des écarts dans les deux sens. Dosage, conditionnement, fabricant et remboursement doivent être vérifiés séparément pour comprendre ce que le patient devra payer en pharmacie.

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Un médicament fabriqué au Liban n’est pas systématiquement moins cher qu’un produit importé. La liste officielle des prix publics actualisée le 19 octobre 2026 montre des écarts dans les deux sens. Trois comparaisons, portant sur le paracétamol, l’atorvastatine et la metformine, permettent de mesurer ces différences sans confondre prix de la boîte, origine industrielle et somme finalement supportée par le patient.

La campagne de soutien à l’industrie pharmaceutique libanaise, lancée le 5 novembre au Musée national de Beyrouth, remet la production locale au centre du débat. Pour un ménage, la question se pose cependant devant une ordonnance précise. Le pays de fabrication ne suffit pas à prévoir le montant demandé en pharmacie.

Les chiffres ci-dessous proviennent du tarif du ministère de la Santé consulté le 6 novembre. Les substances, dosages et formes ont été rapprochés du répertoire national des médicaments. Il s’agit de prix publics administratifs, non de tickets de caisse collectés dans les officines. La présence d’un produit dans cette liste ne démontre pas qu’il est disponible partout.

Comparer des présentations identifiées

La première précaution consiste à vérifier le dosage, la forme et le nombre d’unités. Deux boîtes portant le même nom de substance ne constituent pas nécessairement une comparaison pertinente. Une présentation à libération prolongée ne doit pas être confondue avec une présentation ordinaire. Un comprimé et une solution injectable ne répondent pas au même usage.

Les exemples retenus concernent des comprimés destinés à la voie orale. Le prix de chaque boîte est arrondi à la livre la plus proche. Lorsque les conditionnements diffèrent, le calcul par comprimé sert uniquement à comparer une quantité identique. Il ne constitue ni une recommandation de dose ni une invitation à acheter davantage.

Ce relevé n’établit pas un classement thérapeutique. Le choix d’un médicament, sa substitution et l’adaptation d’un traitement doivent être vérifiés avec le médecin ou le pharmacien. Un écart de prix ne prouve, à lui seul, ni une différence de qualité ni une équivalence clinique adaptée à chaque patient.

Paracétamol : le conditionnement change la lecture

Pour le paracétamol à 500 mg, la référence Pharmadex fabriquée au Liban, code ministériel 4617, figure à 66 552 livres pour 20 comprimés. La référence Doliprane fabriquée en France par Sanofi Winthrop Industrie, code 7434, apparaît à 120 946 livres pour 16 comprimés.

Rapportés à l’unité, les montants représentent environ 3 328 livres et 7 559 livres par comprimé. Dans ce rapprochement précis, le prix unitaire de la référence libanaise est inférieur d’environ 56 %. Comparer uniquement les deux prix de boîte aurait masqué le fait que la moins chère contient aussi davantage de comprimés.

Ce résultat ne vaut pas pour l’ensemble des médicaments ni pour toutes les présentations de paracétamol. Le répertoire comprend d’autres marques et conditionnements. Les références associant plusieurs substances ne font pas partie de cette comparaison.

Atorvastatine : un produit local entre deux importés

Pour l’atorvastatine à 20 mg, les trois références examinées contiennent chacune 30 comprimés. Atorvastatin Pharmadex, fabriqué au Liban et identifié par le code 8660, est inscrit à 769 190 livres. Apo-Atorvastatin, fabriqué au Canada par Apotex, code 6093, est à 1 416 410 livres. Atorvakey-20, fabriqué en Inde par Emcure, code 11794, est à 362 837 livres.

La référence libanaise coûte ainsi environ 46 % de moins que la référence canadienne retenue. Mais son prix est supérieur à celui de la référence indienne. Le même produit local peut donc apparaître moins cher ou plus cher selon le médicament importé auquel il est comparé.

Ce cas souligne aussi l’importance des colonnes du répertoire. Pour Atorvakey-20, le fabricant est établi en Inde, tandis que le responsable du produit indiqué dans la base est une société espagnole. Le pays de cette dernière ne doit pas être présenté comme le pays de fabrication.

Metformine : une marque internationale produite au Liban

Le Glucophage à 850 mg, boîte de 30 comprimés pelliculés, code 4699, est décrit comme fabriqué par Pharmaline au Liban sous licence de Merck Santé, en France. Son prix public est de 572 634 livres. Il serait donc incorrect de classer cette référence parmi les produits importés uniquement parce que sa marque est internationale.

La Metformine Arrow Lab à 850 mg, boîte de 30 comprimés pelliculés, code 9012, est inscrite à 237 860 livres. Pour cette référence, le fabricant indiqué est APL Swift Services à Malte. Le montant est inférieur d’environ 335 000 livres à celui du Glucophage.

Là encore, ce rapprochement porte sur des références déterminées. Le tarif distingue aussi d’autres dosages, des boîtes de 90 unités et des présentations à libération prolongée. Les additionner dans un prix moyen unique effacerait des différences essentielles pour comprendre une ordonnance.

Le remboursement est une seconde comparaison

Le tarif public n’est pas automatiquement le reste à charge. Il faut identifier le médicament effectivement délivré, la base reconnue par l’organisme de couverture et les droits du bénéficiaire. Un taux de remboursement, isolé du produit et du tarif auquel il s’applique, ne permet pas de calculer une somme fiable.

La CNSS publie ses propres listes de médicaments. Pour rapprocher ces listes du tarif ministériel, le code produit, le dosage et le conditionnement sont plus sûrs que le seul nom commercial. Une différence de date entre deux fichiers doit également être signalée. Les prix de ce relevé ne sont donc pas transformés en promesses de remboursement.

La disponibilité constitue une autre limite. Aucune vérification de stock auprès des pharmacies n’a été réalisée pour ces références. Le relevé présenté mesure des écarts tarifaires officiels ; il ne mesure ni le coût d’un déplacement pour trouver une boîte ni celui d’un traitement interrompu.

Avant l’achat, les vérifications utiles restent concrètes : référence exacte prescrite, quantité, fabricant, prix courant, possibilité de substitution validée et couverture du produit délivré. Les trois exemples montrent pourquoi le seul partage entre « local » et « importé » ne suffit pas à répondre à ces questions.

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