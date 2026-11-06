Facture médicale au Liban : le parcours CNSS

La facture médicale au Liban suit plusieurs étapes avant son remboursement par la CNSS. Tarifs des consultations, feuille de maladie, justificatifs et suivi du dossier répondent à des règles distinctes. Les chèques fresh s’appliquent depuis novembre, mais les textes officiels ne permettent pas de mesurer les délais réels de paiement.

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Une facture médicale au Liban passe par plusieurs étapes avant son remboursement par la Caisse nationale de sécurité sociale. Les échanges du 5 novembre sur les rapports entre médecins et CNSS remettent ce parcours au premier plan. Les tarifs des consultations ont changé en octobre, puis les modalités de paiement en novembre. Ces décisions interviennent à des moments différents du dossier.

Lors de ses rencontres avec des représentants du secteur médical, Nabih Berri a abordé le fonctionnement hospitalier et les relations avec la CNSS. Ces discussions ne constituent pas, à elles seules, une nouvelle règle de remboursement. Pour l’assuré, les dispositions applicables restent celles des textes adoptés par la Caisse et les autorités compétentes.

Le parcours commence au cabinet, avec un acte médical et son paiement. Il se poursuit par la constitution d’un dossier, la vérification des droits et le calcul de la prestation. La consultation privée suit toutefois un circuit distinct de l’hospitalisation. Une avance versée à un établissement ne correspond pas au remboursement d’une consultation réglée par un patient.

Facture médicale au Liban : le passage par le cabinet

Le règlement médical de la CNSS prévoit le choix du praticien parmi les médecins acceptés par la Caisse. Leur convention les engage notamment à respecter ses tarifs, ses formulaires et son contrôle médical. L’inscription d’un médecin à son ordre professionnel et son conventionnement avec la CNSS relèvent donc de démarches différentes.

Dans le circuit ordinaire d’une consultation privée, le patient paie directement les honoraires au médecin. Celui-ci inscrit le montant perçu sur la feuille de maladie et en atteste le règlement. Le document doit identifier l’acte et sa date. Le remboursement porte sur des soins réellement effectués et acquittés, pas sur une simple estimation.

La feuille de maladie reste entre les mains de l’assuré pendant sa période d’utilisation. Le règlement exclut qu’elle demeure chez le médecin. Le patient la présente avec sa carte d’immatriculation et les pièces permettant d’identifier le bénéficiaire. Ces documents relient le soin à la personne dont les droits seront examinés.

Deux tarifs revalorisés, une base de calcul à distinguer

La circulaire 851, datée du 12 octobre 2026, relève les tarifs des consultations en cabinet privé. Elle fixe la consultation du spécialiste à 3,2 millions de livres libanaises, contre 2,7 millions auparavant. Celle du généraliste passe de 2 millions à 2,5 millions de livres.

La hausse représente donc 500 000 livres pour chacune des deux catégories. Le texte concerne expressément les cabinets privés. Ces montants ne doivent pas être transposés aux visites hospitalières, aux examens de laboratoire ou à l’imagerie, qui relèvent de leurs propres nomenclatures.

Le tarif ne représente pas automatiquement la somme rendue à l’assuré. Le calcul tient compte de la participation réglementaire du patient et des dépenses reconnues. Si le montant effectivement payé est inférieur au tarif, le règlement retient la dépense réelle. Une facture supérieure ne suffit pas davantage à ouvrir un remboursement intégral du dépassement.

Les médecins conventionnés doivent respecter les honoraires fixés par la Caisse. Le règlement prévoit la restitution des sommes perçues au-delà du tarif, ainsi que des sanctions en cas de manquements répétés. La revalorisation d’octobre ne vaut donc pas autorisation générale de facturer un supplément au patient couvert.

Les pièces qui permettent d’instruire le dossier

L’article 67 du règlement médical énumère les pièces nécessaires au remboursement. Il demande la carte d’immatriculation et une feuille de maladie correctement remplie. Celle-ci porte l’identité de l’assuré et du bénéficiaire, ainsi que la nature et la date des actes, avec les signatures correspondantes.

Les justificatifs supplémentaires dépendent des soins. Le dossier comprend, selon le cas, les ordonnances chiffrées par le pharmacien et les factures des analyses ou examens. Pour un salarié, le règlement prévoit aussi les éléments relatifs au travail et aux rémunérations servant à établir ses droits. Il peut s’agir d’une attestation de l’employeur comportant les informations requises.

Une consultation seule ne produit donc pas le même dossier qu’une consultation suivie d’examens ou d’achats de médicaments. Les montants doivent correspondre aux prestations effectivement réalisées. Le patient ne peut déduire du seul paiement d’une facture que chaque ligne appartient au panier remboursable.

La monnaie utilisée sur les documents compte également. La circulaire 937 de mai 2023 impose d’inscrire en livres libanaises les honoraires et les prix des prestations concernées. La CNSS a rappelé cette règle en juillet 2026. Les formulaires libellés dans une autre monnaie s’exposent à un refus.

Du dépôt au suivi, ce que permet le service en ligne

Une fois les documents réunis, le dossier entre dans le circuit administratif de la Caisse. Le portail officiel distingue la prise de rendez-vous du suivi des demandes. Il propose notamment des rendez-vous pour déposer les dossiers de médicaments et d’examens, ainsi que pour percevoir les prestations.

L’espace personnel permet aussi de consulter l’état de ces dossiers déjà déposés et de vérifier les bénéficiaires rattachés à l’assuré. Ces fonctions évitent certaines démarches de renseignement. Leur présence ne signifie pas que toutes les pièces médicales se transmettent intégralement en ligne.

L’instruction vérifie les droits du bénéficiaire, les justificatifs et les actes déclarés. La CNSS conserve la possibilité d’exercer un contrôle médical. Certains actes nécessitent par ailleurs un accord préalable. Une ordonnance ne remplace pas cette autorisation lorsqu’elle est exigée.

Le règlement mentionne un paiement dans les quinze jours suivant le dépôt ou l’envoi de la feuille de maladie, sauf obstacle motivé. Il s’agit d’une disposition réglementaire, pas d’un délai moyen constaté dans les bureaux. Les documents examinés ne permettent pas d’établir le temps d’attente réel d’un dossier déposé aujourd’hui.

Le règlement final change, le circuit hospitalier reste distinct

La circulaire 852 du 27 octobre prévoit le paiement de toutes les prestations de la CNSS par chèques « fresh » en livres libanaises. Elle fixe son application au 1er novembre 2026. Cette mesure porte sur le mode de règlement. Elle n’augmente ni le tarif de la consultation ni, à elle seule, le montant reconnu au patient.

À l’hôpital, le dossier suit d’autres étapes. Le règlement prévoit une autorisation préalable, avec un traitement spécifique des urgences. À la sortie, l’établissement prépare les documents de sortie et le décompte, dont une copie revient à l’assuré. Les règlements entre la Caisse et les prestataires s’inscrivent dans ce circuit hospitalier.

Pour une consultation privée, les éléments à rapprocher restent le montant acquitté, le tarif applicable et la prestation finalement liquidée. En cas de difficulté, la CNSS dispose d’un service de réclamation sur son site. Le suivi du dossier individuel permet d’identifier l’étape atteinte, au-delà des annonces générales de financement du système.

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