La Banque centrale européenne chiffre à 11,3 % des actifs pondérés les exigences et recommandations moyennes en fonds propres CET1 pour 2027, contre 11,2 % en 2026. Son bilan publié le 19 novembre détaille aussi une méthode revue pour chaque établissement et des mesures concernant principalement le risque de crédit.

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Pour 2027, les exigences et recommandations de la Banque centrale européenne en fonds propres de base (CET1) s’établissent en moyenne à 11,3 % des actifs pondérés par les risques, contre 11,2 % en 2026. Le bilan annuel publié le 19 novembre montre peu de variation d’ensemble parmi les grandes banques supervisées. Derrière cette stabilité, la BCE applique pour la première fois une méthode révisée pour déterminer les exigences propres à chaque établissement.

Ce que mesure la moyenne de 11,3 %

Le CET1 comprend les fonds propres de meilleure qualité, notamment le capital ordinaire et les bénéfices mis en réserve. Leur niveau est rapporté aux actifs pondérés selon leurs risques, et non à la totalité du bilan. Le chiffre de 11,3 % additionne des exigences contraignantes et des recommandations non contraignantes : il ne fixe pas un seuil identique pour toutes les banques et ne mesure pas les fonds propres qu’elles détiennent effectivement.

La composante contraignante dite du « pilier 2 » à couvrir en CET1, qui dépend du profil de chaque banque, passe en moyenne de 1,1 % à 1,2 %. La recommandation non contraignante du même pilier reste à 1,1 %. La méthode révisée doit mieux tenir compte des risques propres à l’établissement sans compter deux fois ceux déjà traités par les règles de base. L’exercice ne porte ni sur le taux directeur ni sur les conditions de crédit offertes aux clients.

La surveillance va au-delà des ratios de capital

La note prudentielle moyenne reste à 2,5 et 86 % des banques conservent la même note qu’en 2025. La BCE a demandé des mesures correctrices à 78 établissements. Sur l’ensemble de ces nouvelles mesures, 33 % concernent le risque de crédit, 24 % la gouvernance interne et 12 % les risques opérationnels.

Au deuxième trimestre 2026, les prêts non performants représentaient 1,9 % des prêts en moyenne agrégée. Ce taux bas ne fait pas disparaître les fragilités que le superviseur relève dans certains portefeuilles de crédit à la consommation ou de prêts aux petites et moyennes entreprises. Pour 2027–2029, la BCE maintient deux priorités : la capacité des banques à absorber les chocs économiques ou géopolitiques et leur capacité à continuer de fonctionner face aux perturbations technologiques, notamment celles qui peuvent toucher des prestataires dont elles dépendent.

Photo de couverture : siège de la BCE à Francfort, 19 juillet 2019. Archive, sans rapport avec la présentation du 19 novembre 2026. acediscovery / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Image entière redimensionnée, habillage Libnanews.

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