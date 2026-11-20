La Somalie donne 72 heures à l’ambassadeur des Émirats arabes unis pour quitter le pays et rappelle son représentant à Abou Dhabi pour consultations. Les Émirats affirment avoir fermé leur ambassade à Mogadiscio dès janvier 2026. Les annonces du 19 novembre n’établissent ni départ effectif ni rupture des relations diplomatiques.

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Le gouvernement somalien a ordonné jeudi 19 novembre à l’ambassadeur des Émirats arabes unis de quitter le pays sous 72 heures. Il a aussi rappelé son représentant à Abou Dhabi pour consultations. Le ministère émirati des Affaires étrangères affirme que son ambassade à Mogadiscio était déjà fermée et son personnel diplomatique retiré depuis janvier.

Mogadiscio rappelle aussi son ambassadeur

Le ministre somalien de l’Information, Abdulfatah Kasim Mohamud, a annoncé les deux mesures à l’issue du conseil des ministres présidé par le premier ministre Hamza Abdi Barre. Le gouvernement a aussi demandé à son ministère des Affaires étrangères de porter ses griefs auprès d’autres États et d’organisations internationales. Le ministre n’a pas annoncé de rupture formelle des relations diplomatiques.

Le délai de 72 heures porte sur l’ordre donné par Mogadiscio. L’annonce n’établit ni que l’ambassadeur émirati se trouvait encore en Somalie au moment de la décision, ni qu’il en est depuis parti. Le rappel pour consultations concerne, lui, le représentant somalien à Abou Dhabi et n’équivaut pas à une fermeture annoncée de l’ambassade somalienne.

Abou Dhabi dit avoir fermé sa mission en janvier

Dans un communiqué publié le même jour, les Émirats ont condamné l’attitude du gouvernement somalien, qu’ils jugent hostile, et l’ont accusé de mêler ses luttes de pouvoir internes aux relations bilatérales. Le ministère émirati dit avoir fermé sa mission et retiré son personnel diplomatique en janvier 2026, en invoquant notamment l’annulation d’accords bilatéraux par Mogadiscio. Il a toutefois réaffirmé sa volonté de maintenir les liens avec la population somalienne, en particulier avec la communauté établie aux Émirats.

Le rôle des autorités régionales au cœur du différend

Deux jours avant la réunion du gouvernement, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud avait reproché aux Émirats d’avoir conclu avec des administrations régionales des accords portuaires sans passer par les autorités fédérales. Son gouvernement présente ces démarches comme une atteinte à sa souveraineté. Le communiqué émirati rejette l’attitude de Mogadiscio sans répondre point par point à ces accusations. La décision du 19 novembre ajoute donc des mesures qui visent les représentants des deux pays au différend sur les accords dénoncés en janvier.

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