Le Conseil de sécurité a tenu ses consultations sur le Liban et la FINUL détaille son appui humanitaire. Bagdad ordonne la réouverture des routes à Jurf al-Sakhr. Le point couvre aussi les déplacements au Yémen, les discussions sur l’Ukraine, le sommet de Bruxelles et les nouvelles règles françaises du crédit.

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Le Conseil de sécurité a examiné l’application de la résolution 1701 au Liban, et l’ONU détaille l’aide facilitée par la FINUL. Bagdad annonce un commandement commun à Jurf al-Sakhr, tandis que les Nations unies alertent sur les déplacements au Yémen. En Europe, Bruxelles attend le Premier ministre britannique et la France applique ses nouvelles règles de crédit à la consommation.

Sud-Liban : les consultations sur la 1701 ont eu lieu

Le Conseil de sécurité a tenu jeudi 19 novembre des consultations à huis clos sur l’application de la résolution 1701. Jean Arnault, chargé par intérim du bureau du coordonnateur spécial de l’ONU pour le Liban, et Jean-Pierre Lacroix, responsable des opérations de paix, ont présenté leurs exposés. Le point de presse des Nations unies confirme la tenue de la réunion, sans annoncer de vote ni de décision sur une présence internationale qui succéderait à la FINUL.

Sur le terrain, l’ONU indique que la FINUL a facilité neuf missions humanitaires du 16 au 18 novembre, en coordination avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Elle signale aussi des restrictions de déplacement qui ont retardé ou empêché certaines activités des Casques bleus. Ce bilan porte sur les trois jours précédents. Le mandat actuel court jusqu’au 31 décembre 2026, avant un retrait progressif prévu en 2027. Cette échéance ne met pas fin à la résolution 1701.

Dans la Békaa, et non à la frontière sud, Israël a annoncé jeudi une frappe dans le secteur de Janta. La qualification du site comme une ancienne installation du Hezbollah relève de l’armée israélienne. Aucun bilan de cette frappe n’a pu être établi de façon indépendante à l’heure de ce point.

Irak : Bagdad ordonne de rouvrir les routes à Jurf al-Sakhr

Le gouvernement irakien a annoncé la création d’un commandement commun à Jurf al-Sakhr, aussi appelé Jurf al-Nasr. Le Premier ministre Ali Faleh al-Zaïdi a demandé d’accélérer la réouverture des routes fermées. L’annonce précise le cadre administratif du dispositif. Elle ne confirme ni la réouverture effective de tous les axes ni le retrait des Kataëb Hezbollah, une organisation irakienne distincte du Hezbollah libanais.

Bagdad avait d’abord annoncé un ordre d’entrée des forces dans la zone, sur fond d’enquête sur des soupçons de trafic de pétrole. La décision d’organiser un commandement commun ne tranche pas les accusations. La prise de fonctions annoncée pour vendredi et sa mise en œuvre restent à distinguer.

Yémen : l’ONU alerte sur les déplacements depuis août

Plus de 350 000 personnes ont dû quitter leur domicile depuis août au Yémen, selon le point de presse de l’ONU de jeudi. Le chiffre porte sur les déplacements signalés, non sur les personnes déjà secourues. La fermeture de routes prive des habitants d’un accès régulier à la nourriture et aux médicaments, indique l’organisation. Le responsable de l’aide d’urgence, Tom Fletcher, a parlé aux autorités yéménites et demande que l’accès humanitaire puisse être maintenu.

Ukraine : pas encore de date pour des pourparlers à quatre

Après la réunion de Berlin, Volodymyr Zelensky a évoqué la perspective d’échanges réunissant l’Ukraine, les Européens, les États-Unis et la Russie. Le chancelier allemand Friedrich Merz a évoqué la recherche d’un lieu neutre. Ce sont des démarches préparatoires : ni une date, ni un lieu, ni la participation de la Russie à ce format ne sont établis.

Ce projet est distinct de la rencontre de Shenzhen entre les présidents américain, chinois et russe. À Berlin, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Ukraine ont proposé une trêve sur les infrastructures énergétiques pendant l’hiver et sur les exportations alimentaires en mer Noire. Ces propositions ne constituent pas un cessez-le-feu accepté par Moscou.

Bruxelles : deuxième sommet entre l’UE et le Royaume-Uni

António Costa et Ursula von der Leyen doivent rencontrer le Premier ministre britannique Andy Burnham vendredi à Bruxelles. Le Conseil européen annonce un début à 10 h 30, heure de Bruxelles, à titre indicatif. Londres a notamment présenté des pistes de rapprochement sur les échanges agroalimentaires et la mobilité des jeunes. Le dispositif de mobilité envisagé serait limité dans le temps et soumis à un plafond. Il ne rétablit pas la libre circulation et aucun résultat du sommet n’est encore annoncé.

France : de nouvelles règles pour le crédit à la consommation

L’ordonnance de transposition entre en vigueur ce vendredi. Elle étend le cadre de protection à certains crédits de faible montant et paiements fractionnés, mais n’y soumet pas tout délai de paiement consenti par un vendeur. Les contrats déjà en cours restent en principe régis par les règles antérieures. Le texte prévoit toutefois des exceptions pour certaines dispositions concernant les contrats à durée indéterminée.

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