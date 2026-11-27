L’OMS a recensé 692 suspicions de méningite du 1er octobre au 23 novembre à Gaza. Environ 4 % des cas ont été confirmés en laboratoire.

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Les nourrissons de moins d’un an représentent la majorité des cas suspects de méningite signalés à Gaza. Le bulletin humanitaire de l’ONU du 26 novembre fait état de 692 signalements enregistrés entre le 1er octobre et le 23 novembre. Faute de capacités d’analyse suffisantes, environ 4 % des cas ont été confirmés en laboratoire.

Une hausse visible dès octobre

Sur ces 692 signalements, le système d’alerte de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dénombre 476 suspicions de méningite virale et 216 de méningite bactérienne. Le mois d’octobre concentre 272 suspicions de forme virale, contre 45 à 50 par mois en moyenne en février et en mars. Du 1er au 23 novembre, le réseau en a enregistré 204 de plus, ainsi que 108 suspicions de forme bactérienne. La comparaison entre octobre et novembre reste provisoire, puisque le décompte s’arrête le 23.

Les deux catégories sont établies à partir des signalements cliniques : les chiffres ne permettent pas de connaître la répartition réelle entre infections virales et bactériennes. Le bulletin fait par ailleurs état de quatre décès associés depuis la fin août, sur une période plus longue que celle des 692 signalements.

Des prélèvements et des analyses à renforcer

Le ministère de la Santé à Gaza relie la hausse observée à la surpopulation des sites de déplacement, à l’état des réseaux d’eau et d’assainissement et aux conditions d’hygiène. L’ONU évoque notamment un risque de contamination de l’eau. Le bulletin ne relie toutefois pas chaque cas à une exposition précise. Il documente aussi des pénuries de réactifs qui limitent les analyses et retardent l’identification de l’agent en cause.

Des équipes associant notamment l’OMS, le ministère et l’UNRWA ont enquêté dans les principaux hôpitaux des cinq gouvernorats. Selon l’ONU, 111 médecins des hôpitaux Al-Chifa, Al-Aqsa et Nasser ont reçu une formation à la surveillance des maladies transmissibles et aux prélèvements. Un protocole commun fixe désormais les modalités de classement des cas, de prélèvement et de prise en charge. L’OMS demande que les fournitures médicales nécessaires puissent entrer sans entrave dans la bande de Gaza.

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