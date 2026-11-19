Cinq États européens et le Rwanda ont annoncé le 16 novembre leur intention de créer un centre de retour. Le projet vise des personnes sans droit au séjour, après une décision exécutoire, et non des demandeurs dont le dossier serait encore à examiner. La première phase concernerait des hommes seuls. Les gouvernements annoncent un accueil temporaire puis une possibilité d’intégration au Rwanda. Le calendrier, les financements détaillés et les modalités pratiques restent à préciser avant les transferts envisagés en 2027.

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Le Rwanda et cinq pays européens ont annoncé, le 16 novembre 2026, leur intention de créer un centre destiné à des personnes sans droit au séjour dans l’Union européenne. Le Danemark, l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas et la Grèce visent de premiers transferts en 2027. L’annonce ouvre une négociation opérationnelle : elle ne signifie ni qu’un centre fonctionne déjà, ni que les conditions de chaque transfert sont arrêtées.

Le calendrier danois précise cette distinction. Copenhague espère présenter un accord concret au début de 2027, puis être prêt à procéder aux premiers transferts avant la fin de cette année-là. Les engagements politiques du 16 novembre et l’accord d’exécution attendu constituent donc deux étapes différentes.

Un centre de retour au Rwanda, pas une procédure d’asile

Le dispositif décrit dans la fiche commune vise des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour ou d’éloignement exécutoire. Leur renvoi vers leur pays d’origine ne pourrait pas intervenir rapidement. Les gouvernements évoquent notamment une coopération insuffisante de ce pays ou de la personne concernée.

Le centre de retour au Rwanda ne serait pas chargé d’examiner les demandes d’asile. Les procédures pertinentes devraient d’abord avoir été conduites dans l’État européen. Le projet concerne des personnes qui n’y auraient droit ni à l’asile, ni à une protection internationale, ni à un autre titre de séjour. Il se distingue ainsi d’un transfert destiné à faire traiter ailleurs une demande encore pendante.

Cette distinction définit la population visée ; elle ne règle pas automatiquement la situation de chaque personne. Les cinq États affirment que les transferts devront respecter le droit national, européen et international. Leur fiche exclut un éloignement exposant quelqu’un à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant.

Des hommes seuls dans la première phase

Les Pays-Bas apportent une précision supplémentaire : la première phase doit concerner uniquement des hommes seuls. Les mineurs non accompagnés seraient exclus. Pour sa propre participation, La Haye entend privilégier des personnes originaires de pays de la même région que le Rwanda.

Cette priorité néerlandaise n’est pas présentée comme une règle générale identique pour les cinq partenaires. Elle ne fournit pas non plus une liste de nationalités admises au dispositif. À ce stade, les annonces ne permettent donc pas d’établir un calendrier de transferts par pays d’origine.

La fiche commune demande aussi un examen particulièrement attentif avant tout transfert de personnes vulnérables. Ce principe devra trouver une traduction pratique dans la sélection des dossiers et la protection des personnes concernées. Le document ne décrit pas un protocole médical complet.

Un séjour temporaire dans le centre, une installation possible

Le gouvernement néerlandais décrit une structure ouverte et temporaire, suivie d’une possibilité d’intégration dans la société rwandaise. Les personnes transférées recevraient un droit au séjour et un accès à l’éducation, au marché du travail, aux soins et à la justice.

Le caractère temporaire annoncé concerne donc l’hébergement dans le centre, pas nécessairement la présence au Rwanda. Une installation durable figure parmi les issues envisagées. Un départ volontaire vers le pays d’origine resterait également possible. Ces deux options ne doivent pas être confondues avec un droit de revenir dans l’Union européenne.

Les cinq pays européens annoncent qu’ils financeront notamment l’accueil temporaire. Aucun coût total, volume garanti de personnes transférées ou durée maximale commune d’hébergement ne ressort des communications officielles consultées. Présenter ces paramètres comme déjà fixés serait prématuré.

Le rôle des organisations internationales reste à préciser

Copenhague indique vouloir travailler avec l’Organisation internationale pour les migrations pour l’assistance aux personnes transférées, à la demande du Rwanda. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés doit apporter des conseils sur les obligations internationales. La Commission européenne intervient comme observatrice dans la préparation du dispositif.

Ces fonctions annoncées ne signifient pas que les organisations internationales administreront le centre ou approuveront chaque transfert. Le Réseau européen des migrations souligne que les modalités pratiques restent en construction et distingue les intentions des gouvernements de leur mise en œuvre.

La prochaine étape annoncée est la négociation de l’accord concret. Elle doit préciser les conditions d’accueil, les responsabilités des partenaires et les garanties effectivement accessibles aux personnes transférées. L’objectif de 2027 reste, pour l’heure, un calendrier politique et opérationnel à réaliser.

Photo d’archives : Kigali depuis Kimihurura, le 24 janvier 2018. Cette image ne représente pas le centre projeté. Honeybarger / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Image non modifiée.

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