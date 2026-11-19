Dans son ordre du jour pour l’Indépendance, le général Rodolphe Haykal appelle l’armée libanaise à maintenir son niveau de préparation le plus élevé avant la fin du mandat de la FINUL. Il rappelle le rôle de l’autorité politique, la poursuite des missions de l’armée et la nécessité de préserver l’unité nationale.

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Dans son ordre du jour pour le 83e anniversaire de l’indépendance, le général Rodolphe Haykal demande à l’armée libanaise de maintenir son niveau de préparation le plus élevé. Il lie cette exigence à la fin prochaine du mandat de la FINUL et rappelle que l’armée agit dans le cadre des décisions de l’autorité politique.

Le commandant de l’armée libanaise a adressé ce message aux militaires le jeudi 19 novembre, à trois jours de la fête de l’indépendance. Il y réaffirme que l’institution poursuivra ses missions et honorera ses engagements nationaux malgré les difficultés et les risques. Le texte ne fixe ni nouvel objectif chiffré ni calendrier opérationnel.

Haykal demande de préparer l’après-FINUL

La fin du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban donne à l’ordre du jour sa portée immédiate. Le général appelle ses troupes à rester prêtes et à préparer la phase suivante. Il rappelle aussi la poursuite du déploiement de l’armée au Sud et l’objectif d’étendre l’autorité de l’État à tout le territoire. Il rattache cet objectif au principe selon lequel les armes doivent relever de l’État.

Haykal estime que les violations israéliennes entravent le travail de l’armée et menacent la sécurité et la stabilité du Liban. L’ordre du jour n’établit pas de bilan d’incidents et n’annonce pas de nouvelle opération. Il expose la position du commandement sur les difficultés que rencontre l’institution dans l’exercice de ses missions.

La résolution 2790 du Conseil de sécurité prévoit la fin des opérations de la FINUL le 31 décembre 2026. Le retrait des personnels doit ensuite s’effectuer de façon progressive, dans un délai d’un an. Ces deux étapes ne se confondent pas : la fin des opérations ne signifie pas que tous les Casques bleus quitteront le Liban le même jour. Le Conseil de sécurité doit par ailleurs examiner ce jeudi, à huis clos, l’application de la résolution 1701. Aucun vote n’est annoncé pour cette consultation.

L’armée rappelle la continuité de ses autres missions

L’ordre du jour ne se limite pas au front Sud. Haykal cite la surveillance des frontières nord et est et des eaux territoriales. Il rappelle le rôle de l’armée dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, les trafics de drogue et la contrebande. Le texte décrit des missions en cours, sans annoncer de changement de leurs modalités.

Le général place ces engagements sous l’autorité politique. Il dit vouloir faire aboutir les décisions prises par celle-ci et respecter les accords en vigueur. Le message ne présente donc pas de nouveau cadre de négociation, ni de formule de remplacement de la FINUL arrêtée par le commandement.

Un appel à préserver la paix civile

À l’approche du 22 novembre, Haykal lie la préservation de l’indépendance à celle de l’unité nationale et de la paix civile. Il appelle les Libanais à se rassembler autour de l’armée et à ne pas céder aux tentatives d’incitation qui risquent d’aggraver les divisions.

Aux militaires, il demande de rester fidèles à leur serment et aux principes d’honneur, de sacrifice et de loyauté. Il les invite à ne pas laisser les difficultés ni les campagnes de remise en cause entamer leur détermination. Cet ordre du jour précise ainsi la ligne du commandement à l’approche d’une transition dont les modalités internationales restent à définir.

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