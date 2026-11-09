BEI : plus de 10 milliards pour la tech européenne

La Banque européenne d’investissement annonce une alliance publique et privée de plus de 10 milliards d’euros pour financer les entreprises technologiques européennes en croissance. Le dispositif associe des intentions d’investissement privées à des engagements publics, avec de premières décisions attendues dans les prochaines semaines. Il passe notamment par des fonds spécialisés et une plateforme destinée aux investisseurs institutionnels. Son ambition est de faciliter l’expansion internationale des entreprises européennes, sans confondre les capitaux annoncés aujourd’hui avec les investissements qui seront effectivement réalisés.

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La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé, lundi 9 novembre, une alliance publique et privée de plus de 10 milliards d’euros. Elle doit financer la croissance des entreprises technologiques européennes. Présentée à Bruxelles en marge des réunions des ministres des Finances, l’opération associe quatorze investisseurs institutionnels et sept États membres.

BEI : des engagements publics et des intentions privées

L’enveloppe annoncée rassemble des apports de nature différente. Les investisseurs privés et l’initiative française Tibi déclarent vouloir orienter plus de 8 milliards d’euros vers l’innovation. Le groupe BEI et les États participants apportent environ 2 milliards d’euros d’engagements au premier tour de financement d’ETCI 2.0.

La Bulgarie, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Espagne participent à cette première étape, selon la BEI. Les premières décisions d’investissement sont attendues dans les prochaines semaines. L’annonce ne signifie donc pas que 10 milliards d’euros ont déjà été versés aux entreprises.

Le cap difficile de l’expansion internationale

ABN AMRO confirme sa participation à cette première levée. La banque néerlandaise décrit un manque de capitaux particulièrement marqué lorsque les entreprises technologiques entrent dans leur phase de croissance. Elles doivent alors financer leurs investissements, développer leurs activités et se déployer sur des marchés étrangers.

Ce besoin dépasse le financement d’une jeune entreprise à sa création. Une société peut disposer d’une innovation et d’une activité commerciale, sans trouver les moyens nécessaires pour changer d’échelle. ABN AMRO présente son engagement comme un soutien aux transitions énergétique, numérique, de mobilité et de sécurité.

Le dispositif vise, à terme, jusqu’à 80 milliards d’euros d’investissements mobilisés, avec des opérations d’environ 200 millions en moyenne. Ce montant constitue un objectif global, et non le capital disponible au lancement. La capacité à attirer d’autres investisseurs déterminera l’ampleur des financements effectivement accessibles.

Des fonds spécialisés plutôt qu’un guichet de subventions

Le Fonds européen d’investissement, filiale du groupe BEI, décrit ETCI 2.0 comme une extension d’un modèle de fonds de fonds. Le dispositif investit dans des véhicules qui financent eux-mêmes les entreprises. Il ouvre cette stratégie aux fonds de taille intermédiaire, à partir de 300 millions d’euros, aux côtés des grands fonds dépassant le milliard.

Cette ouverture doit diversifier les territoires et les entreprises accessibles aux investisseurs. Les secteurs ciblés comprennent notamment l’intelligence artificielle, les technologies de rupture, les sciences de la vie, la cybersécurité, le spatial et les technologies propres. Les modalités annoncées prévoient aussi des possibilités de co-investissement.

Le financement en capital implique une prise de participation et une exposition au risque de l’entreprise. Il ne s’agit ni d’une subvention automatique ni d’un crédit bancaire classique. La plateforme propose plusieurs parcours, adaptés à l’expérience, aux capacités financières et à l’appétit pour le risque des investisseurs institutionnels.

Faire entrer l’épargne longue dans la technologie

L’alliance annoncée lundi prolonge le pacte lancé le 22 septembre par la Commission européenne et le groupe BEI. Ce cadre volontaire cherche à rapprocher les entreprises en croissance des banques, assureurs et fonds de pension. L’enjeu est de leur donner accès à des capitaux de long terme, tout en maintenant leur développement en Europe.

Deux outils accompagnent cette démarche. Une plateforme pilotée par le groupe BEI partage des possibilités d’investissement et des informations de marché. Un forum dirigé par la Commission organise les échanges sur la réglementation et les politiques d’investissement. Leur rôle est de faciliter la participation des investisseurs, sans supprimer les décisions individuelles d’allocation.

ETCI 2.0 s’articule également avec le Scaleup Europe Fund, un fonds distinct visant 5 milliards d’euros d’engagements. Présenté en septembre comme un véhicule d’investissement direct, celui-ci cible notamment les semi-conducteurs, la robotique et les biotechnologies. Pour le nouveau tour de financement annoncé lundi, les premières approbations attendues dans les prochaines semaines préciseront le passage des engagements aux investissements.

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