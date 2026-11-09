Câble CADMOS-2 au Liban : la pose avant la mise en service

Le navire Sophie Germain est arrivé au Liban pour poser CADMOS-2, nouvelle liaison sous-marine avec Chypre. Le câble doit remplacer CADMOS-1, actif depuis 1995. Ogero attend la fin des travaux et des essais avant l’ouverture. Aucun nouveau tarif ni débit garanti aux particuliers n’a été annoncé à ce stade précis.

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La pose du câble CADMOS-2 au Liban franchit une étape concrète. Le navire câblier Sophie Germain, exploité par Orange Marine, est arrivé dimanche 8 novembre au large de Nahr Ibrahim–Aqaybeh. Ogero a annoncé le début des travaux de la nouvelle liaison sous-marine avec Chypre. Son ouverture reste conditionnée à l’achèvement de la pose et des essais.

Le chantier doit remplacer CADMOS-1, entré en service en 1995. Ogero présente cette opération comme l’arrivée du premier nouveau câble international au Liban depuis IMEWE, en 2010. L’objectif annoncé porte sur la fiabilité des liaisons et sur leur connexion aux réseaux européens. Aucun nouveau tarif d’abonnement ni débit garanti aux particuliers n’accompagne cette annonce.

Le câble CADMOS-2 au Liban : les travaux avant l’ouverture

Le système reliera le Liban à Chypre, avec deux points d’arrivée sur la côte libanaise, selon Ogero. Le Sophie Germain se trouve devant Nahr Ibrahim–Aqaybeh. La construction précède l’activation de la liaison pour le trafic commercial.

Ogero distingue expressément les travaux en mer des tests nécessaires avant la mise en service. Cette dernière étape permettra de vérifier le fonctionnement de la liaison achevée. L’opérateur ne donne pas de date d’ouverture dans son annonce du 8 novembre. Il n’indique pas davantage quelle capacité sera activée au démarrage.

La distinction compte pour les usagers. Un câble sous-marin constitue une partie de la chaîne qui relie un abonné à un service hébergé à l’étranger. Les réseaux terrestres doivent aussi acheminer les données entre la station côtière, les équipements des opérateurs et les connexions locales. L’achèvement du chantier maritime ne décrit donc pas, à lui seul, le service disponible dans chaque logement.

Un projet engagé avec Chypre en décembre 2022

CADMOS-2 s’inscrit dans une coopération plus ancienne entre le ministère libanais des Télécommunications et l’opérateur chypriote Cyta. Les deux parties ont signé, le 12 décembre 2022 à Beyrouth, un accord portant sur la construction et la maintenance de la liaison. Cyta présentait alors le nouveau système comme un complément, puis un remplacement du câble reliant les deux pays depuis 1995.

Le calendrier initial envisageait une entrée en service en 2024. Le chantier annoncé en novembre 2026 intervient donc après cette échéance. Ogero ne précise pas les causes de ce retard ni le nouveau calendrier d’ouverture.

Dans son rapport annuel consacré à 2024, Cyta décrivait encore CADMOS-2 comme un système à un stade avancé de réalisation. L’opérateur inscrivait ce projet dans le développement des connexions internationales de Chypre.

Une liaison supplémentaire préparée côté libanais

Le projet comporte aussi un volet documenté dans les marchés publics libanais. Une fiche publiée le 4 décembre 2023 par l’Autorité des marchés publics concerne une liaison supplémentaire de secours associée à CADMOS-2. La direction générale de la construction et de l’équipement du ministère des Télécommunications y prévoit un accord de gré à gré avec Ogero.

La liaison de secours fait partie des équipements complémentaires au système international. La fiche de marché ne précise pas les dates de livraison ni de réception définitive.

L’annonce du 8 novembre met pour sa part l’accent sur les deux arrivées côtières et sur la souplesse du réseau. Ogero présente le remplacement de CADMOS-1 comme un moyen de renforcer sa fiabilité. Le détail des protections, des capacités de secours et des modalités de basculement du trafic n’est toutefois pas publié dans ce communiqué.

Ce que le chantier ne dit pas encore sur les abonnements

Le renouvellement d’une liaison internationale peut améliorer les possibilités d’acheminement du trafic. Il ne fixe pas automatiquement la vitesse d’une ligne locale. Celle-ci dépend aussi de la technologie d’accès, des équipements, de leur disponibilité et de l’offre souscrite. Aucun programme précis de remplacement des lignes des particuliers n’est annoncé avec l’arrivée du navire.

La même prudence s’impose sur les prix. Le communiqué ne contient ni nouvelle grille tarifaire ni engagement de baisse des factures. Les conditions commerciales restent inchangées dans l’attente d’éventuelles décisions tarifaires.

Pour les entreprises comme pour les particuliers, le prochain jalon sera un avis d’ouverture après les essais. Les informations attendues portent sur la date effective, la capacité activée et les services qui utiliseront la liaison. Au 9 novembre, Ogero a annoncé l’arrivée du câblier et les travaux, sans encore annoncer leur réception ni la mise en service commerciale.

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