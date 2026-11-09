Mitsui Chemicals signe le rachat de JSR

Mitsui Chemicals a signé le 9 novembre un accord pour prendre le contrôle de JSR, spécialiste japonais des matériaux pour semi-conducteurs. Le montant annoncé atteint 1 840 milliards de yens, dette et autres éléments compris. DBJ participera au financement, tandis que Mitsui prévoit un crédit relais et une possible émission d’actions. Le rapprochement associerait plusieurs familles de matériaux utilisés dans la fabrication des puces. Il reste soumis aux autorisations réglementaires, avec une réalisation visée entre octobre 2027 et mars 2028.

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Mitsui Chemicals a signé lundi 9 novembre 2026 un accord pour prendre le contrôle de JSR, fournisseur japonais de matériaux indispensables à la fabrication des semi-conducteurs. L’opération atteint 1 840 milliards de yens, dette et autres éléments compris, soit environ 11,6 milliards de dollars. La Development Bank of Japan (DBJ) participera au financement. Le rapprochement reste soumis aux autorisations réglementaires.

Mitsui Chemicals vise les matériaux des puces

JSR confirme que les fonds gérés par JIC Capital ont conclu un contrat portant sur la totalité de ses actions ordinaires. Après réalisation et conversion des titres de DBJ en actions préférentielles sans droit de vote, Mitsui Chemicals détiendra tous les droits de vote. JSR deviendra une filiale consolidée du groupe.

Le fabricant entend poursuivre sa stratégie centrée sur les matériaux électroniques, les écrans et les applications optiques. Il présente le rapprochement comme un moyen de renforcer la recherche, le développement de produits et les capacités mondiales d’approvisionnement.

Son rôle se situe en amont des processeurs finis. Les résines photosensibles, ou photoresists, servent à transférer les motifs des circuits sur les plaques de silicium. Une exposition lumineuse modifie localement leur comportement chimique. Le développement permet ensuite de conserver le dessin recherché avant les étapes de gravure. JSR propose notamment des produits adaptés à la lithographie aux ultraviolets extrêmes, utilisée pour les puces avancées.

Mitsui Chemicals veut associer ces résines à ses propres matériaux. Son portefeuille comprend les membranes de protection des masques de lithographie et des rubans employés lors du traitement des plaques. Le groupe cherche ainsi à élargir son offre sur plusieurs étapes de fabrication, plutôt qu’à devenir lui-même un concepteur de processeurs.

Un prix qui inclut la dette

Les 1 840 milliards de yens annoncés ne représentent pas uniquement le prix des actions. Le montage distingue 1 392,1 milliards de valeur des capitaux propres et 447,9 milliards de dette portant intérêt et autres éléments. DBJ apportera 200 milliards de yens. Le montant définitif fera l’objet d’ajustements à la clôture.

Pour financer l’ensemble, Mitsui prévoit un crédit relais de 1 640 milliards de yens, complété par l’investissement de DBJ. Le groupe envisage ensuite des prêts bancaires, des obligations et des instruments de financement intermédiaires. Il a enregistré un programme permettant de lever jusqu’à 150 milliards de yens en actions ordinaires. Le calendrier et les modalités de cette levée ne sont pas encore arrêtés.

Des gains industriels encore à réaliser

Dans sa présentation aux investisseurs, Mitsui Chemicals fixe un objectif de quelque 40 milliards de yens de bénéfice annuel supplémentaire à l’horizon de l’exercice 2035. Ces gains attendus reposent sur le développement commercial et les économies liées au rapprochement. Ils ne constituent pas des résultats acquis.

Le financement pèsera d’abord sur le bilan. Le ratio dette nette sur EBITDA devrait temporairement dépasser quatre fois. Le groupe vise un désendettement sur trois ans et veut conserver une solidité financière compatible avec une notation de catégorie A. Les actionnaires devront aussi apprécier la dilution liée aux émissions éventuelles.

Le marché a accueilli l’annonce avec prudence : l’action Mitsui Chemicals a perdu environ 8,5 % lundi à Tokyo, selon une agence de presse. Le prix et le recours à l’endettement figurent parmi les interrogations soulevées autour de cette transformation industrielle.

JSR prévient que les autorisations de concurrence et de contrôle des investissements étrangers peuvent modifier le calendrier, voire empêcher l’opération. Mitsui Chemicals vise une réalisation entre octobre 2027 et mars 2028. La signature de novembre ne correspond donc pas encore au transfert effectif du contrôle.

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