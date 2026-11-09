EDL : 100 millions de dollars approuvés en commission

La commission des Finances et du Budget a approuvé le 9 novembre un crédit équivalant à 100 millions de dollars pour régler une partie des dettes des organismes publics envers Électricité du Liban. Ibrahim Kanaan attend son adoption en séance plénière le 12 novembre. Les députés ont aussi retenu un crédit de 10 millions de dollars via Kafalat. L’ordre du jour officiel réserve ce second volet au soutien des prêts solaires aux PME, et non à une aide générale aux ménages.

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La commission parlementaire des Finances et du Budget a approuvé, lundi 9 novembre 2026, un crédit supplémentaire équivalant à 100 millions de dollars pour Électricité du Liban (EDL). Cette enveloppe doit régler une partie des factures impayées des administrations et établissements publics. Le président de la commission, Ibrahim Kanaan, attend encore son adoption en séance plénière jeudi 12 novembre. Un second crédit de 10 millions de dollars concerne les prêts solaires passant par Kafalat.

EDL : un crédit pour les factures des organismes publics

Le projet relatif à EDL porte sur 8 950 milliards de livres libanaises. Le gouvernement l’a transmis au Parlement par le décret numéro 4210, selon l’ordre du jour officiel de la commission. Le texte prévoit l’ouverture de ce crédit dans la réserve du budget général de 2026.

La destination annoncée est précise : payer une partie des sommes que les administrations et établissements publics doivent à l’électricien. Il ne s’agit donc pas d’effacer les factures des abonnés privés, ni de financer directement de nouvelles centrales. Le projet répond au différend entre EDL et des organismes publics qui n’ont pas réglé leurs consommations.

À l’issue de la réunion, Ibrahim Kanaan a présenté l’adoption en commission comme une étape pour éviter que les citoyens subissent les conséquences des coupures. Le ministre des Finances et des responsables d’EDL ont participé à la séance, selon les comptes rendus de son ouverture.

Un contrôle demandé sur l’ensemble des arriérés

La commission a également décidé de vérifier le montant total des créances d’EDL sur les établissements publics. Ibrahim Kanaan veut inscrire ce contrôle dans une solution plus large pour le secteur électrique. Il a insisté sur la nécessité d’éviter que le même problème se reproduise tous les deux ans.

Les 100 millions de dollars ne représentent, dans le texte présenté aux députés, qu’un règlement partiel. Le montant global des arriérés à couvrir et leur répartition entre organismes restent au cœur du contrôle annoncé. Les déclarations de fin de séance ne donnent ni liste des bénéficiaires du paiement budgétaire, ni calendrier de versement.

Dix millions de dollars pour les prêts solaires aux PME

La commission a approuvé une seconde enveloppe, équivalant à 10 millions de dollars, pour Kafalat. Le projet transmis par le décret numéro 4211 prévoit 895 milliards de livres dans la réserve du budget de 2026.

L’ordre du jour de la commission des Finances en précise le périmètre : soutenir des prêts destinés aux projets d’énergie solaire des petites et moyennes entreprises. Les fonds doivent passer par Kafalat. Cette définition est plus ciblée qu’un programme général d’aide aux particuliers pour installer des panneaux sur leur logement.

Les annonces disponibles ne détaillent pas les taux, les plafonds de prêt, les conditions d’éligibilité ou la date d’ouverture des demandes. Elles ne permettent donc pas d’annoncer un nouveau guichet immédiatement accessible aux entreprises. Le volet solaire accompagne le règlement d’arriérés publics, mais les deux crédits répondent à des objets distincts.

Une réponse aux coupures engagées le 2 novembre

Le vote de la commission intervient une semaine après le début des coupures visant les organismes publics en défaut de paiement. Dans un communiqué du 2 novembre, le conseil d’administration d’EDL avait annoncé que ses équipes avaient commencé ces opérations. Elles concernaient les administrations, établissements publics et municipalités qui n’avaient ni payé ni engagé une régularisation.

EDL indiquait alors avoir rétabli l’alimentation pour les organismes ayant versé une partie des sommes dues. Ceux-ci devaient aussi s’engager par écrit à échelonner le solde et à payer régulièrement leur consommation courante. L’établissement avait averti qu’un défaut sur ces engagements pouvait entraîner une nouvelle coupure.

Le crédit voté en commission ne vaut pas encore paiement. Nabih Berri a convoqué une séance générale du Parlement jeudi 12 novembre à 11 heures, heure de Beyrouth, pour examiner les projets et propositions inscrits à l’ordre du jour. Ibrahim Kanaan a désigné ce rendez-vous comme la prochaine étape attendue pour l’enveloppe destinée à EDL.

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