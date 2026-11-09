Cinq villages du Sud détaillent leur appel à Bkerké

Les maires de Rmeich, Debel, Aïn Ebel, Alma el-Chaab et Qaouzah adressent dix demandes au Conseil des patriarches et évêques catholiques réuni à Bkerké. Leur appel détaille les conditions nécessaires au maintien des habitants et au retour des déplacés : circulation sécurisée, soins, écoles, logements, compensations et activité économique. Il demande aussi une commission de suivi ecclésiale et des garanties face au départ de la FINUL. Le texte distingue l’accord sanitaire signé le 30 octobre des équipements hospitaliers encore réclamés.

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Les maires de cinq villages chrétiens du Sud, situés près de la frontière, demandent au Conseil des patriarches et évêques catholiques du Liban de porter dix revendications auprès de l’État, du Saint-Siège et des partenaires internationaux. Diffusé lundi 9 novembre, leur appel précise les conditions qu’ils jugent indispensables pour rester dans les localités encore habitées et permettre le retour des familles déplacées. Routes sûres, soins accessibles et maintien des revenus occupent une place centrale dans ce document adressé aux responsables catholiques réunis à Bkerké.

Les signataires sont Hanna el-Amil, maire de Rmeich, Akl Naddaf, maire de Debel, Ayoub Khreish, maire d’Aïn Ebel, Chadi Sabbah, maire d’Alma el-Chaab, et Charbel Rizk, maire de Qaouzah. Leur démarche prolonge la lettre évoquée dimanche par le patriarche Béchara Raï, qui avait annoncé l’examen de dix demandes urgentes lors de la session annuelle du Conseil.

À l’ouverture de la session, lundi, le nonce apostolique Paolo Borgia a demandé que cet appel ne reste pas sans réponse. Il a invité les responsables catholiques à écouter les besoins des évêques de Tyr et à prendre une initiative concrète de solidarité avant la clôture de leurs travaux, prévue le 13 novembre. Cette intervention soutient la demande d’action des villages, sans annoncer à ce stade l’adoption de leur programme ni un financement précis.

Des routes sûres pour les villages chrétiens du Sud

La liberté de circulation constitue la première priorité. Les maires demandent des routes et des passages sécurisés permettant notamment aux habitants de Rmeich, Aïn Ebel et Debel de rejoindre les hôpitaux, les établissements scolaires et les marchés, puis de rentrer chez eux. Ils présentent l’accès aux soins et aux moyens de subsistance comme une condition quotidienne du maintien de la population.

Pour Alma el-Chaab, le texte réclame le rétablissement de visites hebdomadaires organisées avec les autorités compétentes, les acteurs internationaux et Caritas Liban. Lorsque la sécurité le permet, les habitants devraient pouvoir revenir deux ou trois heures pour inspecter leurs maisons et leurs terres, récupérer des affaires et préserver un lien concret avec leur village.

Ces visites ne remplaceraient pas le retour permanent. L’appel demande une reprise sûre, volontaire et digne de la vie dans les localités évacuées. Il accorde une attention particulière aux déplacés de Yaroun, Qaouzah et Alma el-Chaab, dispersés dans le pays ou accueillis à Rmeich, Aïn Ebel et Debel. Dans l’attente, les maires réclament des logements convenables, des aides au loyer et un soutien aux dépenses courantes.

À Aïn Ebel, un accord sanitaire à concrétiser

Le volet médical distingue une mesure déjà signée des moyens encore recherchés. Le 30 octobre, le ministère de la Santé, l’armée libanaise et Caritas Liban ont conclu un accord intégrant le centre de soins primaires installé dans l’hôpital d’Aïn Ebel au réseau national de soins de santé primaires.

Le ministère confirme cet accord, signé par Rakan Nassereddine, le père Samir Ghaoui, président de Caritas Liban, et le général Robert Chakhtoura, représentant le responsable de la médecine militaire. Il prévoit notamment l’approvisionnement en médicaments essentiels, vaccins et fournitures médicales, ainsi que la prise en compte des besoins sanitaires urgents.

Les maires saluent cette étape, mais demandent un programme progressif pour renforcer l’hôpital. Ils citent l’ouverture des urgences vingt-quatre heures sur vingt-quatre, l’achèvement de l’équipement des salles d’opération, de la réanimation et du laboratoire, ainsi que la disponibilité de personnels médicaux, infirmiers et techniques. Ces services figurent encore parmi les objectifs de renforcement formulés par les maires.

Il réclame également une couverture des frais d’hospitalisation et un renforcement des évacuations médicales. À Rmeich, les signataires souhaitent soutenir le centre médico-militaire et civil François Hajj et fournir au centre de la Défense civile les véhicules et équipements nécessaires aux secours, aux incendies et aux opérations de sauvetage.

Préserver les écoles, le travail et les maisons

Le document lie le maintien des habitants à la continuité de l’eau, de l’électricité, des communications et des approvisionnements en carburants, nourriture et médicaments. Il demande un soutien aux établissements scolaires et une participation aux frais scolaires et universitaires des familles en difficulté.

Les maires insistent aussi sur les revenus. Ils réclament des programmes destinés aux agriculteurs, aux artisans et aux petites entreprises, ainsi qu’aux personnes ayant perdu leur emploi. L’aide d’urgence doit, selon eux, être accompagnée de moyens permettant aux familles de reprendre une activité et de préparer l’avenir de leurs enfants.

Pour les pertes subies, ils demandent un recensement complet et documenté des dommages et un mécanisme de compensation transparent. Les logements, les commerces, les cultures de tabac, les terres agricoles et les oliveraies figurent parmi les biens concernés. Le texte appelle également à accompagner les familles des personnes tuées ou blessées et à réhabiliter les infrastructures.

Des garanties pour l’après-FINUL

Les signataires consacrent un volet spécifique aux conséquences du départ de la FINUL. Ils redoutent un vide affectant la sécurité, les déplacements et l’assistance humanitaire, mais aussi les emplois, les commerces et les services liés à la présence internationale.

Ils demandent aux responsables catholiques d’intensifier leurs démarches auprès de l’État libanais, du Saint-Siège, des Nations unies et de la communauté internationale pour obtenir des garanties concrètes. Leur appel ne décrit toutefois aucun dispositif de remplacement déjà adopté.

Une commission pour suivre les engagements

Les cinq maires proposent enfin une commission issue du Conseil, associant diocèses, congrégations, institutions ecclésiales et Caritas, en coordination avec le nonce apostolique. Elle aurait pour mission de fixer les priorités, de coordonner les aides et de suivre les projets avec les autorités et les donateurs.

La protection des églises et du patrimoine figure également dans les demandes, avec une attention particulière à l’église de Qaouzah. À l’occasion de la cinquante-neuvième session ordinaire du Conseil, les maires souhaitent que le communiqué final affirme le droit des habitants à demeurer en sécurité sur leurs terres et celui des déplacés à revenir dignement. Ils attendent surtout un mécanisme de suivi capable de traduire ces principes en mesures concrètes.

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