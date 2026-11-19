Beit Beirut accueille le 20 novembre une rencontre sur les musées, les archives et la mémoire. Chercheurs et acteurs culturels discuteront des expériences palestiniennes et libanaises. Au Liban, des opérations documentées de sauvegarde montrent comment inventaires, numérisation et conservation matérielle permettent de préserver les traces de villes et de familles.

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Beit Beirut accueillera vendredi 20 novembre, à 17 heures, une rencontre consacrée aux musées, à la mémoire et aux récits historiques. Le réseau Tālīd, organisateur de la discussion à Sodeco, entend rapprocher les expériences palestiniennes et libanaises de protection du patrimoine menacé. Son programme pose une question concrète : qui conserve les traces des habitants lorsque leurs lieux de vie sont détruits ?

À Beit Beirut, trois regards sur la mémoire

Le chercheur Ahmad Moufid abordera le rôle des musées dans la production des récits politiques. Rina Khatib, chercheuse palestinienne, traitera des archives et des institutions culturelles palestiniennes. Mounir Kesrouani présentera l’expérience du musée patrimonial qu’il a fondé au Jabal Amel, autour des métiers, des outils et de la vie rurale. Hanan Hachem conduira ce dernier échange.

Ces interventions sont annoncées, non encore prononcées. Leur rapprochement déplace le regard des seuls monuments vers les collections familiales et les savoirs qui les accompagnent. Une pièce préservée sans indication de provenance peut perdre une part de son histoire.

Sauver les documents et retrouver leur contexte

Le Liban dispose déjà d’expériences permettant de mesurer ce travail. En juin 2023, l’UNESCO a annoncé l’achèvement de la sauvegarde et de la numérisation des archives de l’archevêché grec-orthodoxe de Beyrouth. Plus de 30 000 photographies et 1 850 dossiers, registres et manuscrits avaient été préservés après les explosions du port du 4 août 2020.

Les documents mêlés aux gravats et au verre avaient d’abord été rassemblés, mis en boîtes et déplacés vers un lieu sûr. Le classement et la numérisation sont venus ensuite. Ce déroulement rappelle qu’une copie numérique ne remplace pas le sauvetage matériel.

Le fonds comprend des correspondances, des registres démographiques et des documents économiques. Il permet d’étudier des familles, des institutions et des activités urbaines sur plusieurs périodes historiques. L’UNESCO a également signalé sa consultation par des étudiants et des chercheurs : conserver trouve ainsi un prolongement dans l’accès aux documents.

Un inventaire pour préparer les interventions

En mai 2025, l’UNESCO a décrit un autre chantier, mené avec la Direction générale des antiquités. Des équipements et une assistance technique devaient soutenir une plateforme géographique de gestion des risques et de conservation. Coordonnées, photographies et informations sur les monuments, musées et bâtiments patrimoniaux doivent y être réunies.

Ce type d’inventaire sert à localiser les collections et à documenter leur état. Il ne garantit pas, à lui seul, la sécurité d’un bâtiment ou la restauration de ses objets. La même intervention comprenait des rayonnages spécialisés pour le sous-sol du Musée national : le stockage physique reste indispensable à côté des outils numériques.

La rencontre de vendredi se tiendra au musée Beit Beirut, à Sodeco, Achrafieh. Tālīd met à disposition un formulaire d’inscription sur son site. L’annonce ne précise pas de tarif d’entrée.

Photo : façade de Beit Beirut, archives Libnanews. François El Bacha. Cette image ne représente pas la rencontre du 20 novembre 2026.

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