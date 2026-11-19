Le projet de loi sur les nominations et les promotions à l’Université libanaise distingue trois grades et fixe des exigences d’ancienneté et de publications. Adopté en commission, il n’a pas été examiné en séance plénière le 12 novembre. La comparaison des versions révèle une modification sur les travaux issus de la thèse. Les critères d’évaluation restent largement renvoyés au conseil de l’université. Le texte prévoit aussi des dispositions pour les dossiers déjà déposés et précise plusieurs compétences institutionnelles.

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Le projet de loi sur les nominations et les promotions à l’Université libanaise redessine trois grades universitaires et fixe, pour chaque passage au rang supérieur, des conditions d’ancienneté et de publications. Approuvé en commission le 4 novembre, il n’a pas été examiné lors de la séance plénière du 12 novembre, interrompue faute de quorum. Il ne constitue pas une réforme entrée en vigueur. Sa version amendée laisse au conseil de l’université une responsabilité déterminante : définir comment les recherches seront évaluées.

Trois grades, mais pas une simple traduction des anciens titres

Le texte distingue les grades d’assistant professor, d’associate professor et de professor, que l’on peut rendre en français par professeur assistant, professeur associé et professeur. Employer seulement les intitulés français sans expliquer la transition ferait perdre une partie du contenu de la réforme : l’ancien grade arabe d’« oustaz moussaed » ne correspondrait pas au nouveau grade portant le même nom.

Les dispositions transitoires prévoient en effet de classer les enseignants actuellement titulaires de cet ancien grade parmi les professeurs associés. Les titulaires du grade de professeur le conserveraient. Quant aux titulaires d’un doctorat encore classés au rang inférieur de « mouïd », ils seraient reclassés comme professeurs assistants. Le projet supprimerait également la distinction entre doctorats de première et de deuxième catégorie.

Le doctorat délivré par l’Université libanaise, ou un diplôme équivalent obtenu dans une université officiellement reconnue, constituerait le diplôme de référence. Une disposition spécifique maintient une voie d’équivalence pour certaines spécialités de la faculté des beaux-arts et de l’architecture, à partir d’un master et de dix années d’expérience dans la spécialité, évaluée selon les règles de cette faculté.

Cinq années et cinq recherches à chaque étape

Pour accéder au grade de professeur associé, le candidat devrait posséder un doctorat, avoir obtenu le grade de professeur assistant et justifier de cinq années d’enseignement supérieur après cette nomination. La version amendée précise que l’enseignement doit avoir été assuré à pleine charge, selon les règles de l’université dans laquelle il a été exercé. Elle demande aussi cinq recherches originales publiées dans le domaine de spécialité après l’obtention du doctorat.

L’accès au grade de professeur reposerait sur une seconde période de cinq années d’enseignement supérieur à pleine charge, cette fois après l’obtention du grade de professeur associé. Cinq recherches originales supplémentaires seraient requises après cette promotion. Pour ce second passage, le texte précise que ces travaux doivent relever de la spécialité exercée à l’Université libanaise et se situer hors du texte de la thèse.

L’ancienneté et le nombre de publications sont donc deux conditions cumulatives. La production de cinq recherches ne permettrait pas, à elle seule, de supprimer les cinq années d’enseignement exigées. Inversement, l’ancienneté ne remplacerait pas les publications scientifiques.

Une différence importante sur les travaux tirés de la thèse

La comparaison entre le projet gouvernemental et la version adoptée en commission révèle une modification précise. Le texte initial excluait expressément les travaux issus de la thèse pour l’accès au grade intermédiaire. Cette précision ne figure plus dans l’article correspondant de la version amendée. L’exclusion reste en revanche écrite pour l’accès au grade supérieur.

Cette différence ne permet pas d’affirmer que toute publication issue d’une thèse serait automatiquement acceptée. Elle signifie que l’on ne peut plus présenter cette exclusion comme une interdiction générale, identique aux deux étapes, inscrite dans le projet amendé. Le caractère original des recherches reste exigé, et les règles d’évaluation doivent encore être précisées dans le cadre prévu par le texte.

La distinction importe particulièrement pour les disciplines dans lesquelles une thèse donne lieu à plusieurs articles. Compter ces travaux, déterminer leur apport propre et éviter de valoriser plusieurs fois un même résultat constituent des questions d’évaluation distinctes du seul décompte des publications.

Les règles d’évaluation renvoyées au conseil de l’université

L’article 7 confie au conseil de l’Université libanaise la définition des règles relatives à la recherche originale, des procédures d’évaluation et des promotions, en tenant compte des traditions académiques internationales. Le projet ne fournit pas lui-même une grille détaillée pour chaque discipline.

Il ne fixe notamment ni pondération du travail de chaque coauteur dans une publication collective, ni classement obligatoire des revues par quartiles, ni procédure spécifique de recours contre une évaluation défavorable. On ne peut donc attribuer à ce projet des garanties ou des restrictions qu’il n’énonce pas. L’absence de ces précisions dans le texte ne démontre pas non plus l’absence de toute règle applicable par ailleurs.

Pour les publications collectives, la question pratique demeure celle de la contribution personnelle du candidat : conception de la recherche, collecte des données, analyse ou rédaction. Pour les disciplines dont la production prend la forme d’ouvrages, d’éditions critiques ou de créations, il reste à définir comment ces travaux seraient appréciés dans le cadre d’une exigence générale de recherches originales. Ce sont des conséquences du renvoi à des règles d’évaluation, et non des critères nouveaux déjà adoptés.

Les dossiers engagés ne basculeraient pas tous dans le nouveau régime

La version amendée prévoit que les anciennes règles continueraient de s’appliquer aux demandes d’évaluation des recherches et de promotion enregistrées avant l’adoption du texte. La date d’enregistrement du dossier deviendrait ainsi déterminante pour savoir quel régime utiliser, si la loi était finalement votée dans cette rédaction.

Le projet touche aussi aux compétences institutionnelles. Il distingue la procédure relative aux contrats de plein temps et aux candidatures à la nomination de celle des contrats horaires et de formation. Pour les premiers, le mécanisme serait fixé par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Éducation, construite à partir d’une proposition du conseil de l’université après consultation des conseils des unités. Les contrats horaires et de formation relèveraient d’une décision du conseil de l’université sur proposition des conseils des unités.

L’enjeu du texte dépasse donc le changement de titres. Il concerne la durée des carrières, les travaux pris en compte, le traitement des dossiers déjà déposés et la répartition des décisions entre les organes de l’université et le gouvernement. Son approbation par la commission de l’Éducation constitue une étape parlementaire, pas l’entrée en application de ces nouvelles règles.

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