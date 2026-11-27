Fly Erbil annonce deux rotations par semaine et affiche 99,99 dollars au départ d’Erbil, un tarif promotionnel qui ne vaut pas pour le trajet inverse.

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Fly Erbil ajoute une desserte entre le Kurdistan irakien et le Liban. La compagnie a fixé le lancement au mercredi 25 novembre, après l’autorisation d’exploitation de l’aviation civile libanaise. Le vol inaugural, opéré en Airbus A320, a rejoint Beyrouth en passant par Bagdad. La compagnie affiche deux rotations hebdomadaires, le mercredi et le samedi.

Le vol inaugural a fait escale à Bagdad

L’arrivée du premier appareil confirme le démarrage de la liaison, mais le parcours inaugural ne décrit pas à lui seul tous les vols proposés. Fly Erbil affiche séparément des destinations au départ d’Erbil et une relation Bagdad–Beyrouth. La fiche de flotte de l’opérateur mentionne aussi les numéros UD705 et UD706 sur Erbil–Beyrouth et Beyrouth–Erbil. À la réservation, il faut vérifier les escales sur le trajet exact plutôt que déduire du seul numéro de vol que le trajet sera sans arrêt.

Middle East Airlines assure déjà des vols sans escale entre Beyrouth et Erbil. La plage de départ et les jours affichés par chaque transporteur ne sont donc pas interchangeables. Pour un voyageur qui a un rendez-vous ou une correspondance à l’arrivée, la durée globale et l’aéroport d’escale peuvent peser autant que le montant du billet.

99,99 dollars affichés dans un seul sens

Le site de Fly Erbil indique une offre à 99,99 dollars pour un aller simple d’Erbil vers Beyrouth, avec les mercredis et samedis mis en avant. Ce prix affiché n’est ni un tarif aller-retour, ni le prix du sens Beyrouth–Erbil, ni une confirmation de places disponibles sur chaque vol.

Libnanews n’a pas pu confirmer un panier tarifaire daté pour le trajet au départ de Beyrouth. Pour comparer les deux compagnies, les montants à retenir sont ceux affichés pour le même jour et le même sens, avec la franchise de bagage, les taxes et les conditions de changement précisées.

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