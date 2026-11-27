Le décret turc a été publié le 27 novembre. L’accord prévoit une assistance mutuelle en cas d’attaque armée, mais son entrée en vigueur dépend du dépôt du dernier instrument de ratification.

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Le décret turc a été publié le 27 novembre. L’accord prévoit une assistance mutuelle en cas d’attaque armée, mais son entrée en vigueur dépend du dépôt du dernier instrument de ratification.

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a approuvé l’accord de défense commune signé avec l’Arabie saoudite et le Pakistan. Sa décision, datée du 26 novembre, a été publiée vendredi au Journal officiel turc sous le numéro 12017. Elle intervient alors que les trois pays se retrouvent à Islamabad pour discuter de la mise en œuvre du pacte. Aucun résultat de cette réunion n’avait été rendu public au moment de la publication de cet article.

Le décret d’Erdoğan suit le vote du Parlement

Le pacte a été signé à La Mecque le 7 août par Recep Tayyip Erdoğan, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. Le Parlement turc a voté le 5 novembre la loi n° 7597, qui autorisait la ratification. La publication du décret présidentiel franchit une étape distincte : Ankara approuve désormais le traité lui-même, et non plus seulement la loi qui permettait de le ratifier.

L’article 16 fixe toutefois l’entrée en vigueur du pacte à la date du dépôt du dernier instrument de ratification auprès du secrétariat du comité des trois pays. La publication turque ne précise pas si ce dépôt a été effectué. Elle ne suffit donc pas à établir la date à laquelle l’accord devient applicable aux trois États.

Une clause de défense commune, sans annonce d’intervention au Yémen

L’accord considère qu’une attaque armée extérieure visant l’un des trois pays constitue une attaque contre tous. Il prévoit une assistance, mais laisse aux signataires le soin d’en déterminer la nature et l’étendue selon les besoins. Il institue aussi un comité commun et un secrétariat établi en Arabie saoudite. Les trois gouvernements avaient déjà annoncé en octobre la désignation d’un premier secrétaire général pakistanais, pour trois ans.

Le contexte yéménite pèse sur les discussions. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avait confirmé le 21 novembre que son pays aidait l’Arabie saoudite à assurer sa défense, tout en précisant qu’Ankara n’avait pris aucune décision concernant l’envoi de soldats au Yémen. Le décret publié vendredi ne comporte aucune décision de cette nature.

Couverture : Recep Tayyip Erdoğan à La Haye, le 25 juin 2025. Photo d’archive : ministère néerlandais des Affaires étrangères / Phil Nijhuis, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recadrage et titrage Libnanews, sous la même licence.

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