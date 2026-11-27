À Baraachite, des représentants locaux ont signalé à l’ONU des dommages qui touchent une grande partie du secteur agricole. À Tyr, une exposition a donné à des entrepreneuses du Sud l’occasion de retrouver des clients, sans renseigner sur la durée des ventes. Ces deux exemples éclairent ce que le nombre de retours ne mesure pas : la possibilité de produire à nouveau, de vendre et de payer ses courses sans s’endetter davantage.

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À Baraachite, dans le district de Bint Jbeil, les représentants locaux entendus par les Nations unies ont estimé que 80 à 90 % du secteur agricole de la commune avait été touché. À Tyr, plus d’une centaine d’entrepreneuses venues du Sud ont pu présenter des produits alimentaires ou artisanaux lors d’une exposition en septembre, selon la municipalité. Ces deux observations ne mesurent pas le même phénomène. Elles montrent les deux étapes d’une reprise du revenu : il faut pouvoir produire, puis trouver suffisamment d’acheteurs pour recommencer le mois suivant.

À Baraachite, il faut aussi remplacer ce qui permet de travailler

Le compte rendu publié le 9 octobre par les Nations unies au Liban repose sur cinq consultations menées entre le 27 juillet et le 4 septembre avec plus de quarante maires et cinq responsables d’unions de municipalités. À Baraachite, les représentants locaux ont cité les fournitures agricoles et l’irrigation, mais aussi l’élevage, l’apiculture, les coopératives et les petites entreprises. Leur ordre de grandeur concerne un secteur touché, pas une proportion de terres détruites ou de ménages qui auraient perdu la totalité de leurs revenus. L’ONU ne publie pas d’inventaire parcelle par parcelle ni de nouvelle mesure pour novembre.

Dans l’ensemble des zones consultées, des habitants ont décrit la perte de la saison agricole 2026 comme un choc pour leurs ressources. Rater une récolte ne fait pas seulement disparaître une vente. Quand le producteur n’a pas de récolte à rentrer, il peut aussi avoir moins de journées de travail à offrir. Et le ménage qui vivait de ces journées doit acheter de la nourriture avant la saison suivante. Restaurer une installation d’irrigation, remplacer du matériel ou préserver un troupeau peut aider à relancer l’activité. Cela ne rembourse pas les dépenses engagées à la saison précédente et ne garantit pas la prochaine récolte.

À Tyr, le débouché compte autant que la récolte

Une étude économique réalisée pour le Programme des Nations unies pour le développement décrit le lien entre la zone maraîchère de la réserve côtière et les marchés de fruits et légumes gérés par la municipalité de Tyr. Elle recense environ 170 exploitants dans le périmètre agricole étudié et relève que ces marchés sont le débouché principal des légumes qui y sont cultivés. Ses données de valorisation représentent principalement les années 2022 à 2024 : elles montrent comment les producteurs vendaient, mais ne renseignent ni les volumes mis en vente cet automne ni le revenu actuel des agriculteurs.

L’exposition de septembre donne une indication plus récente et différente. Dans un compte rendu publié le 17 septembre, la FINUL rapporte que des entrepreneuses ont montré leurs produits à des clients. Le nombre de participantes vient de la présidente de la commission municipale chargée des femmes et des enfants, Randa Abou Saleh. Il inclut des femmes venues de tout le Sud, pas seulement des habitantes de Tyr. La rencontre a ouvert un débouché ponctuel ; le compte rendu ne donne aucun montant de ventes et ne permet pas de savoir si les commandes se sont poursuivies.

Des étals approvisionnés, des ménages sans revenu régulier

Le dernier Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, préparé sous la conduite du ministère de l’Agriculture avec la FAO, le Programme alimentaire mondial et leurs partenaires, estime que 1,05 million de personnes au Liban se trouvent en situation de crise alimentaire aiguë ou pire pour la période de septembre 2026 à février 2027. Le chiffre est national. Il ne permet pas de calculer un taux pour Baraachite ou pour Tyr. L’analyse d’octobre de FEWS NET souligne que les marchés restent largement approvisionnés à l’échelle du pays, alors que les ménages pauvres et ceux de retour dans le Sud continuent à souffrir d’un accès irrégulier au travail et d’un pouvoir d’achat faible. Avoir un commerce ouvert à proximité ne suffit pas quand le salaire ou les ventes n’ont pas repris.

Le ministère et la FAO ont annoncé en avril un projet financé par le Japon pour soutenir environ 230 ménages agricoles vulnérables dans les gouvernorats du Sud et de Nabatiyé, par exemple en préservant les troupeaux. Ce nombre est une cible annoncée pour les deux gouvernorats, pas un bilan de distribution dans les deux communes. Le plan de réponse 2026 distingue, lui, l’aide alimentaire, le soutien aux moyens de production et le rétablissement des débouchés. Une aide peut permettre de manger ce mois-ci ; une autre peut aider à semer ou à remettre un petit atelier en activité. Ni l’une ni l’autre ne prouve encore qu’un foyer vit à nouveau de son travail.

À Baraachite comme à Tyr, les données publiques décrivent ce qui bloque ou ce qui recommence, mais pas le revenu des familles qui sont revenues. Pour juger de la reprise, les prochains bilans devront donc regarder au-delà du nombre de retours : combien de journées de travail sont rémunérées, combien de producteurs revendent régulièrement sur les marchés et combien de familles peuvent se nourrir sans s’endetter davantage.

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