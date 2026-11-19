La commission des Finances a examiné les crédits de douze organismes et réclamé des comptes détaillés, en maintenant certaines réserves. Le cas de la Commission nationale des droits de l’homme illustre l’enjeu : justifier les dépenses, mais aussi distinguer une enveloppe annoncée des moyens réellement disponibles pour exercer un mandat.

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La commission des Finances a examiné les crédits de douze organismes et réclamé des comptes détaillés, en maintenant certaines réserves. Le cas de la Commission nationale des droits de l’homme illustre l’enjeu : justifier les dépenses, mais aussi distinguer une enveloppe annoncée des moyens réellement disponibles pour exercer un mandat.

L’approbation en commission n’a pas clos l’examen des comptes. Le 18 novembre, la commission parlementaire des Finances et du Budget, présidée par Ibrahim Kanaan, a approuvé les budgets de douze organismes dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027. Elle a simultanément demandé des relevés détaillés de dépenses et d’activité, en suspendant certains crédits dans l’attente des précisions.

Cette combinaison est importante. Elle ne signifie ni que les douze institutions sont privées de financement, ni que l’ensemble des montants demandés est définitivement acquis. Elle décrit un travail parlementaire encore en cours, qui ne vaut pas adoption de la loi de finances par la Chambre.

Des missions très différentes, une même demande de justification

Les organismes examinés vont de la Commission nationale des droits de l’homme à celle des disparus, en passant par la coopérative des fonctionnaires, les Archives nationales, IDAL ou la zone économique spéciale de Tripoli. Les autorités de sécurité alimentaire et de régulation du cannabis figurent également parmi les budgets approuvés en commission.

Dans son compte rendu, le Parlement rapporte une demande commune : relier les crédits à l’usage des fonds et aux activités réalisées. À propos des droits de l’homme, Ibrahim Kanaan indique avoir demandé un bilan de l’année précédente et les motifs justifiant les sommes supplémentaires sollicitées. Il présente la démarche comme un examen des comptes, sans annoncer l’ouverture d’une enquête.

La diversité des mandats interdit cependant de mesurer ces institutions avec un indicateur unique. Une autorité de contrôle, un organisme d’investissement et un établissement de services n’ont ni les mêmes dépenses ni les mêmes résultats attendus. Un relevé des montants consommés répond à la question de leur emploi ; un rapport d’activité doit encore montrer à quelles missions ils ont servi.

Les droits de l’homme chiffrent leur demande

La Commission nationale des droits de l’homme a publié sa propre présentation de la séance. Elle indique avoir demandé 99,488 milliards de livres pour 2027, alors que le projet maintient son allocation à 50,990 milliards, comme en 2026. Elle lie la demande supplémentaire à ses capacités de recrutement, de traitement des plaintes et de visites préventives des lieux de détention.

Selon son compte rendu, les députés ont promis 30 milliards supplémentaires sur la réserve budgétaire, sous réserve de la justification écrite demandée. Ce complément porterait l’enveloppe à 80,990 milliards de livres, encore inférieure de 18,498 milliards à la demande. Il s’agit d’un engagement rapporté par l’institution, non d’un versement effectué.

La commission des droits de l’homme rappelle aussi qu’un complément de 30 milliards évoqué lors de l’examen du budget 2026 n’avait pas été approuvé. Elle demande cette fois une garantie explicite sur le montant et sa disponibilité. Ce précédent est présenté par l’institution elle-même ; il explique pourquoi elle distingue la promesse politique de l’accès effectif aux crédits.

Inscrire, autoriser, mettre à disposition

Le dossier met ainsi en évidence trois questions successives. Quel montant est demandé pour remplir le mandat ? Quel montant sera finalement retenu dans le budget adopté ? Et dans quelles conditions l’organisme pourra-t-il effectivement utiliser ces moyens ? Une réponse à la première ne règle pas automatiquement les deux autres.

Pour le contrôle parlementaire, l’intérêt des documents réclamés est de rendre les arbitrages lisibles. Une demande d’augmentation doit préciser les dépenses nouvelles qu’elle financerait. À l’inverse, le maintien d’un montant doit être rapproché des missions à accomplir : reconduire une ligne ne démontre pas que les moyens suffisent.

Le suivi ne peut donc se limiter au titre annonçant des budgets approuvés. Les prochaines pièces utiles seront les justifications remises, les crédits finalement retenus et, pour les compléments annoncés sur la réserve, les décisions permettant leur mobilisation. C’est leur concordance qui permettra de distinguer un financement assuré d’une intention encore à traduire dans les actes.

Photographie d’archives du Parlement : © François el Bacha / Libnanews. Date de prise de vue inconnue ; cette image ne représente pas la séance du 18 novembre. Habillage éditorial.

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