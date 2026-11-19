Le roman de Vicente Luis Mora remporte le prix américain de littérature traduite dans la version anglaise signée Rahul Bery. Une édition française, traduite par François-Michel Durazzo, est parue en janvier sous le titre Mitteleuropa. Les carnets secrets de Redo.

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Le roman de l’Espagnol Vicente Luis Mora a remporté le National Book Award de littérature traduite le mercredi 18 novembre, à New York. Le jury a distingué Centroeuropa dans la version anglaise de Rahul Bery, publiée aux États-Unis par Bellevue Literary Press. Le livre existe aussi en français, sous un autre titre : Mitteleuropa. Les carnets secrets de Redo.

Cent cinquante-neuf livres avaient été soumis par les éditeurs dans la catégorie littérature traduite, selon la National Book Foundation. Le prix distingue ici le roman et le travail qui l’a fait passer de l’espagnol à l’anglais. Pour Vicente Luis Mora, écrivain, poète et essayiste originaire de Cordoue, la distinction intervient avec son premier roman publié en Amérique du Nord.

Un roman prussien qui refuse de laisser les morts en paix

Au début du XIXe siècle, Redo Hauptshammer arrive dans un village de Prusse avec l’intention de cultiver la terre. En creusant une tombe pour sa femme, il tombe sur un soldat gelé. D’autres corps suivent. Les uniformes ne renvoient pas tous à la même époque, et les découvertes perturbent le projet très ordinaire de ce veuf, qui espérait vivre de ses cultures.

Le jury a mis en avant le contraste entre ce désir d’une vie simple et l’irruption répétée des guerres dans le champ de Redo. Le récit emprunte la forme de mémoires fictifs : les morts surgissent à mesure que le narrateur tente d’établir son propre passé. À partir d’un décor historiquement reconnaissable, le roman laisse ainsi les conflits de périodes différentes se heurter, au lieu de les raconter dans l’ordre.

La traduction française ne porte pas le même titre

Le roman est paru en Espagne en 2020 chez Galaxia Gutenberg. La version de Rahul Bery a d’abord été publiée au Royaume-Uni par Peninsula Press en 2023, avant l’édition américaine du printemps 2026. Le prix de New York ne récompense donc ni une nouveauté espagnole ni une traduction réalisée pour la seule édition américaine.

En français, les éditions Maurice Nadeau ont publié le livre le 9 janvier 2026, dans une traduction de l’espagnol par François-Michel Durazzo. Le titre Mitteleuropa. Les carnets secrets de Redo désigne le même roman, mais il ne s’agit pas de la traduction anglaise primée. Le sous-titre attire l’attention sur la voix du personnage et sur la forme de son récit, là où le titre original mettait d’abord en avant l’Europe centrale.

Le palmarès distingue aussi le roman Paradiso 17

Le prix de la fiction, catégorie distincte, a été attribué à Hannah Lillith Assadi pour Paradiso 17. Son roman raconte le parcours de Sufien, né en Palestine quelques années avant la Nakba, et suit sa vie après l’exil. Abdelrahman ElGendy a remporté le prix de la non-fiction avec Huna: A Memoir of Revolution, Prison, and Becoming, un récit de mémoire et de détention. Le prix de littérature traduite revient, lui, au tandem formé par Vicente Luis Mora et Rahul Bery.

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