U2 a annoncé quinze concerts aux États-Unis et au Canada d’août à octobre 2027. Le groupe ouvrira cette étape dans la région de Miami et la terminera à Vancouver, avec deux dates à Toronto. Les billets seront mis en vente le 4 décembre, après plusieurs préventes réservées à différents publics.

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U2 a annoncé quinze concerts aux États-Unis et au Canada d’août à octobre 2027. Le groupe ouvrira cette étape dans la région de Miami et la terminera à Vancouver, avec deux dates à Toronto. Les billets seront mis en vente le 4 décembre, après plusieurs préventes réservées à différents publics.

U2 a annoncé le 24 novembre le volet nord-américain de sa tournée The Greatest Show On Earth. Les quinze concerts programmés entre le 13 août et le 18 octobre 2027 s’ajoutent aux dates précédemment annoncées en Amérique latine et en Europe. La tournée accompagne Carnaval De Luz, le seizième album studio du groupe irlandais, sorti le 13 novembre.

Deux soirs à Toronto, un concert à Vancouver

L’étape nord-américaine débutera le 13 août au Hard Rock Stadium, à Miami Gardens, en Floride. Elle passera notamment par Soldier Field à Chicago le 3 septembre. Au Canada, U2 jouera au Rogers Stadium de Toronto les 7 et 9 septembre, puis au BC Place de Vancouver le 18 octobre pour le dernier concert annoncé de cette étape.

Aux États-Unis, deux concerts sont également prévus au MetLife Stadium d’East Rutherford les 26 et 28 août, et deux autres au SoFi Stadium d’Inglewood les 1er et 2 octobre. Stephen Wilson Jr. assurera les premières parties des premières dates ; The War On Drugs prendra le relais à partir du concert d’Arlington le 27 septembre.

Vente générale le 4 décembre à l’heure de chaque salle

La vente générale doit ouvrir vendredi 4 décembre à 10 h, heure locale du lieu de concert. Les premières préventes réservées aux membres de U2.com commencent le 30 novembre. Pour participer à la prévente artiste du jeudi 3 décembre, le groupe demande de s’inscrire au plus tard dimanche 29 novembre à 21 h, heure de l’Est nord-américain. L’inscription permet d’accéder à la prévente, mais ne réserve pas de place.

Les concerts nord-américains arrivent après les premières étapes de la tournée, prévue à partir de février 2027 au Mexique avant São Paulo et Buenos Aires. Le volet européen s’ouvrira en avril à Stockholm. Paris, Lisbonne, Berlin et Londres figurent déjà au calendrier ; les modalités du 4 décembre concernent les nouvelles dates américaines et canadiennes, pas les concerts européens.

Photo d’archives : U2 à Seattle, le 14 mai 2017. U2start / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Recadrage et titrage : Libnanews.

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