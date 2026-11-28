Avant la reprise des débats le 2 décembre, les moyens de cinq organismes de contrôle et le retard des comptes publics restent au cœur du budget libanais pour 2027.

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La commission des Finances reprend le 2 décembre l’examen du projet de budget libanais pour 2027. Le 11 novembre, elle avait approuvé les crédits de cinq organismes de contrôle et demandé à chacun de préciser ses besoins. À cette date, son président, Ibrahim Kanaan, situait à 2022 le dernier exercice dont la Cour des comptes avait achevé l’examen.

La séance du 11 novembre, ouverte à 10 h 30 à Beyrouth, a porté sur la Haute Commission disciplinaire, la Commission nationale de lutte contre la corruption, la Cour des comptes, l’Inspection centrale et l’Autorité des marchés publics. L’approbation de leurs crédits reste une étape de l’examen parlementaire. Elle ne signifie ni que le budget de l’État est définitivement adopté, ni que les demandes supplémentaires de ces organismes sont toutes satisfaites.

Budget 2027 : cinq organismes de contrôle concernés

La Haute Commission disciplinaire revient ainsi dans le parcours budgétaire après le report de ses crédits la veille. Le 10 novembre, Ibrahim Kanaan avait refusé de les faire approuver en l’absence de sa présidente. Le compte rendu du 11 novembre mentionne cette fois la participation de la magistrate Rita Ghantous, accompagnée d’une représentante de la comptabilité de l’institution.

Les autres organismes étaient également représentés. Georges Attieh a participé aux travaux pour l’Inspection centrale, Jean Ellieh pour l’Autorité des marchés publics. La Cour des comptes était représentée notamment par la magistrate Inaam Boustany. Fawaz Kabbara et Ali Badran ont participé pour la Commission nationale de lutte contre la corruption. Le directeur général des Finances, Georges Maarawi, et la directrice du Budget, Carole Abi Khalil, assistaient à la réunion.

Le compte rendu ne publie pas les montants des cinq enveloppes approuvées. Il ne permet donc pas de calculer leur progression ou leur recul par rapport à 2026. Il indique aussi que certains points ont été réservés, sans en fournir une liste détaillée. Présenter cette séance comme un renforcement chiffré et déjà acquis de toutes les capacités de contrôle serait prématuré.

Des médecins et des ingénieurs à recruter

Ibrahim Kanaan a pris l’exemple de l’Inspection centrale pour expliquer les difficultés soulevées pendant les échanges. Il a évoqué le recrutement à plein temps de médecins et d’ingénieurs chargés de contrôler les administrations, avec une rémunération de 800 dollars. Ce chiffre constitue un exemple cité par le député. Il ne décrit pas une grille complète ni le salaire de tous les agents des organismes concernés.

Son intervention pose la question de l’attractivité des postes spécialisés. Le président de la commission a contesté la possibilité de fidéliser ces professionnels à ce niveau de rémunération. Il a également associé les insuffisances de moyens et d’effectifs aux risques pesant sur l’exercice du contrôle. Aucune revalorisation précise n’a toutefois été annoncée à l’issue de la séance.

La demande faite aux organismes dépasse donc la présentation d’un total budgétaire. Kanaan leur demande d’identifier les besoins de personnel, les ressources nécessaires et les dispositions juridiques à modifier pour améliorer leur fonctionnement. Les institutions ont communiqué des besoins et des propositions pendant les échanges. La commission attend une présentation écrite qu’elle pourra étudier avant de transmettre ses conclusions à l’assemblée plénière.

Les comptes publics restent en retard

Le retard des comptes définitifs a constitué un autre point de discussion. Ibrahim Kanaan a déclaré que la Cour des comptes n’avait achevé l’examen que jusqu’à l’exercice 2022. Il a qualifié la situation de retard de quatre ans. Cette appréciation ne doit pas être transformée en affirmation selon laquelle aucun compte postérieur à 2022 n’existerait dans aucune administration : elle porte sur l’état d’avancement évoqué lors de cette séance.

Le sujet était déjà présent au début de l’examen du budget 2027. Dans les échanges précédents, Kanaan avait soulevé l’absence de transmission du compte définitif de 2025. Le débat du 11 novembre relie désormais ce retard aux moyens des institutions qui doivent examiner les dépenses publiques. Les crédits demandés pour l’année suivante et la clôture des exercices antérieurs restent deux travaux distincts.

La commission a aussi continué à interroger les organismes publics sur leurs factures d’électricité. Selon son président, les administrations questionnées affirment avoir réglé leurs arriérés. Kanaan a annoncé la poursuite des vérifications. Ce constat ne permet pas de désigner une institution débitrice précise ni d’établir une irrégularité individuelle.

Le calendrier du Parlement fixe la reprise de l’examen du budget au mercredi 2 décembre à 10 h 30. Après l’examen des crédits de fonctionnement d’autres ministères les 25 et 26 novembre, le compte rendu du 11 novembre reste la référence pour ces cinq organismes : il ne donne ni le montant de leurs enveloppes ni celui des compléments qu’ils pourraient demander.

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