De Toulon à Kaslik, des chercheurs étudient la transmission des langues et de la mémoire dans la diaspora libanaise. Laura Lahoud veut diversifier les séjours au Liban.

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À l’Université Saint-Esprit de Kaslik, un colloque a placé les liens avec la diaspora libanaise au croisement de la recherche et du tourisme. La rencontre « Dynamiques de la diaspora libanaise », organisée le 10 novembre 2026, a réuni universitaires et responsables publics. Les déclarations rapportées le lendemain comprennent un appel de la ministre du Tourisme, Laura Lahoud : les attaches familiales ne suffisent pas à fidéliser les générations nées à l’étranger.

La ministre a défendu une offre qui donne envie de découvrir le pays au-delà de la maison familiale. Elle a notamment proposé de mieux répartir les visites dans l’année, en s’appuyant sur les sites culturels et religieux, la gastronomie et les activités de plein air. Il s’agit d’une orientation défendue lors du colloque, non de l’annonce d’un nouveau circuit commercial ou d’un programme de voyages subventionnés.

Les liens avec la diaspora libanaise, objet de recherche

Le département de journalisme et de communication de l’USEK a organisé cette rencontre dans le cadre du programme franco-libanais PHC Cèdre DyDiaLib. Le programme institutionnel prévoyait six panels à l’auditorium Jean El Hawa. Les thèmes couvraient les identités multiples, les traumatismes transmis entre générations, les langues, la communication interculturelle et l’expérience de l’exil.

Le programme de recherche associe notamment l’USEK et l’Université de Toulon. Il porte sur l’organisation des communautés libanaises à l’étranger et leur manière d’entretenir des liens avec le pays, notamment dans les échanges numériques. Le programme public de la journée ne donne pas encore les résultats des travaux.

Une étape antérieure de DyDiaLib s’était tenue à Toulon le 9 octobre 2025. Son programme abordait notamment le tourisme diasporique, l’entrepreneuriat des Libanais en France et les représentations sur les réseaux sociaux. Ce précédent situe la rencontre de Kaslik dans un travail universitaire suivi, et non dans une seule opération de promotion touristique.

Transmettre une mémoire sans figer l’appartenance

Représentant le président de l’université, le père Farid el-Moujabber a insisté sur la place de l’émigration dans l’histoire libanaise. Il a évoqué les retours estivaux comme un lien avec la famille et la mémoire des lieux. Il a aussi rappelé que les départs résultent parfois des guerres et des crises, plutôt que d’un choix libre.

Cette distinction explique la place donnée aux langues, aux récits familiaux et aux identités dans les échanges. Le colloque ne réduisait pas les expatriés à leur contribution financière. Il examinait aussi la manière dont les générations successives entretiennent ou reconstruisent leur rapport au Liban.

Une offre touristique à adapter aux nouvelles générations

Laura Lahoud a souligné que les descendants d’émigrés comparent les destinations, les prix et les services. Elle souhaite transformer l’attachement au pays en une relation touristique durable. Elle a également plaidé pour des données plus précises sur les visiteurs, leurs dépenses et la durée des séjours. Le compte rendu ne fixe pas de calendrier de mise en œuvre pour ce chantier statistique.

La ministre a présenté un système de données touristiques comme un projet du ministère. À Kaslik, aucune date n’a été annoncée pour disposer de chiffres sur les séjours des descendants de la diaspora. La durée des visites et les dépenses qu’elles génèrent restent deux des données à documenter pour savoir si une offre hors été trouve son public.

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