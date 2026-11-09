Prêts solaires : les particuliers visés par un amendement

Le crédit de 10 millions de dollars pour les prêts solaires pourrait s’ouvrir aux particuliers. Le 9 novembre, Ibrahim Kanaan a annoncé une modification des motifs du projet, initialement destiné aux PME via Kafalat. Il attend une formulation amendée du ministère des Finances pour la séance du 12 novembre. Les taux, plafonds, critères d’éligibilité et dates de dépôt ne sont pas encore précisés. L’adoption en commission ne permet donc pas d’annoncer un financement immédiatement disponible pour tous les ménages au Liban.

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Les prêts solaires aux particuliers pourraient entrer dans le crédit de 10 millions de dollars approuvé lundi 9 novembre 2026 en commission parlementaire. Ibrahim Kanaan annonce une modification des motifs du projet, initialement destiné aux petites et moyennes entreprises. Le président de la commission des Finances attend une formulation amendée du ministère des Finances pour jeudi 12 novembre. L’accès des ménages à ce financement reste donc à confirmer.

Prêts solaires aux particuliers : le périmètre reste à fixer

Le compte rendu détaillé de la séance, diffusé lundi après-midi par une agence de presse, précise l’évolution souhaitée. Ibrahim Kanaan indique que les députés ont modifié les motifs du projet pour associer les particuliers aux petites entreprises. Il demande encore au ministère de présenter la rédaction correspondante devant la séance législative de jeudi.

Cette précision change le périmètre envisagé. L’ordre du jour officiel de la commission des Finances réservait le crédit aux prêts destinés aux projets solaires des PME. L’inclusion des particuliers constitue désormais un objectif annoncé par son président. Le texte définitif et les conditions d’application restent attendus.

Un crédit de 895 milliards de livres via Kafalat

Le gouvernement a transmis ce projet au Parlement par le décret numéro 4211. Il prévoit 895 milliards de livres libanaises dans la réserve du budget général de 2026, soit l’équivalent de 10 millions de dollars. L’intitulé parlementaire précise que les fonds doivent soutenir des prêts pour des projets d’énergie solaire et passer par Kafalat.

Cette enveloppe budgétaire concerne un mécanisme de financement. L’annonce ne permet pas de calculer une aide individuelle, ni le nombre d’installations qui pourraient en bénéficier. Elle ne précise pas davantage quelle part reviendrait aux entreprises et quelle part pourrait concerner les particuliers.

Kafalat présente sa mission habituelle comme une garantie apportée aux crédits des banques, et non comme l’octroi direct de prêts. Ce rôle général aide à comprendre l’intermédiaire retenu. Il ne suffit toutefois pas à établir le fonctionnement du nouveau dispositif : Ibrahim Kanaan souligne lui-même que ses mécanismes doivent encore être clarifiés.

Les conditions d’accès ne sont pas encore annoncées

Aucun taux d’intérêt, plafond individuel, délai de remboursement ou critère de revenus ne figure dans le compte rendu. Il ne donne pas non plus de date d’ouverture des demandes. Les particuliers devront donc attendre les dispositions retenues avant de connaître leur éventuelle éligibilité et les démarches à accomplir.

Les conditions générales des anciens programmes Kafalat ne peuvent pas être appliquées d’office à ce crédit. Le projet doit préciser le lien entre la dotation publique, les prêts et les bénéficiaires. À ce stade, annoncer un financement solaire immédiatement disponible pour tous les ménages irait au-delà de la décision connue.

Un volet distinct du règlement des dettes envers EDL

La même commission a approuvé lundi un autre crédit, de 100 millions de dollars, pour les arriérés des organismes publics envers Électricité du Liban. Cette seconde décision relève du décret numéro 4210 et porte sur 8 950 milliards de livres. Son objet est de régler une partie des factures des administrations et établissements publics.

Les deux enveloppes ne financent donc pas les mêmes dépenses. Le crédit solaire porte sur les projets des emprunteurs. Celui destiné à EDL concerne les consommations déjà dues par les organismes publics. L’adoption en commission constitue, dans les deux cas, une étape parlementaire.

Nabih Berri a convoqué la séance générale de jeudi 12 novembre à 11 heures, heure de Beyrouth. Pour le volet solaire, Ibrahim Kanaan attend à ce rendez-vous la formulation amendée qui doit préciser l’inclusion des particuliers.

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