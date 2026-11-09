Liban : préparer l’accueil et la protection des civils

Eau, hébergement, soins : de la salle de crise nationale aux communes, comment le Liban organise l’accueil des déplacés et prépare les secours.

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Quand les familles fuient les bombardements, la première urgence est de trouver un toit. Très vite viennent l’eau, les médicaments, les transports et les informations sur l’aide disponible. Au Liban, ces services reposent sur une chaîne qui relie la coordination nationale aux municipalités, aux secouristes et aux associations. Son fonctionnement dépend autant des moyens matériels que de la circulation des données sur les besoins.

Les expériences de Saïda, de Damour et de plusieurs communes de la Békaa ou de l’Akkar montrent comment cette préparation s’organise. Elles révèlent aussi de fortes différences locales : ici, des véhicules municipaux peuvent être remis en service ; ailleurs, les habitants cherchent d’abord à se former aux premiers secours faute de services de Défense civile.

La protection des civils commence par la coordination

Au Grand Sérail, la salle nationale d’opérations d’urgence a été activée le 2 mars 2026. Le Programme des Nations unies pour le développement décrivait son fonctionnement permanent dans un compte rendu du 19 mars. Elle s’appuie sur l’unité de gestion des risques de catastrophe, établie en 2010 auprès de la présidence du Conseil des ministres.

Les ministères de la Santé, des Affaires sociales, de l’Éducation et de l’Intérieur y travaillent avec la Défense civile, la Croix-Rouge libanaise, le Conseil national de la recherche scientifique et les partenaires de l’aide. Les informations sur les déplacements et les capacités d’accueil servent à définir les priorités. Les unités des gouvernorats et les municipalités assurent le relais local.

Cette organisation fournit un point de coordination commun. Son utilité dépend ensuite des véhicules, bâtiments, équipements et personnels disponibles dans chaque territoire. Identifier une saturation ne crée pas de places supplémentaires ; le signal permet toutefois d’orienter les ressources avant que la situation ne se dégrade davantage.

À Saïda, des données débouchent sur des livraisons d’eau

À Saïda, l’observatoire urbain a repéré une capacité de stockage d’eau insuffisante dans les centres collectifs. La municipalité a réparé et réaffecté des véhicules de lutte contre les incendies pour acheminer environ 300 000 litres par semaine, selon un bilan publié par le PNUD le 25 septembre.

Ce bilan estimait à 30 000 le nombre de déplacés accueillis dans la ville pendant la période étudiée. L’observatoire recensait quelque 11 500 personnes dans 25 centres collectifs. Ces effectifs sont ceux de cette séquence, et non un décompte actualisé au 9 novembre.

Le système centralise les besoins en nourriture, eau, hygiène et médicaments. Il intègre aussi les situations de handicap et les maladies chroniques. Les équipes peuvent ainsi orienter une aide spécialisée, notamment vers des femmes enceintes ou de jeunes mères, sans imposer aux familles des inscriptions répétées auprès de chaque intervenant.

Des réponses différentes selon les communes

Dans un autre programme, le PNUD a accompagné 38 communautés avec des formations, des exercices et un travail sur la répartition des responsabilités. Le bilan publié le 31 juillet mentionne plus de 440 acteurs locaux mobilisés.

À Maghdouché, les participants ont privilégié le recensement des vulnérabilités et des ressources. À Maqneh, dans la Békaa, l’absence de services de Défense civile a orienté les discussions vers les premiers secours et la lutte contre les incendies. À Damour, municipalité et organisations locales ont préparé ensemble un plan de réponse, à partir des difficultés rencontrées en 2024.

Dans l’union des municipalités de Joumeh, la démarche a réuni écoles, responsables religieux, associations et jeunes. Préparer les contacts, préciser les rôles et partager les informations réduit le risque que plusieurs équipes couvrent le même besoin tandis qu’un autre reste sans réponse. Cette préparation doit précéder l’arrivée des familles, quand les services municipaux ne disposent plus du même temps pour s’organiser.

Héberger et soigner, deux maillons indissociables

Un centre collectif fournit un hébergement et des services ; il n’est pas nécessairement conçu pour résister à un bombardement. L’accueil des déplacés et leur protection physique posent donc des problèmes distincts. La capacité d’un bâtiment à recevoir des familles ne suffit pas à établir sa résistance structurelle ou la sécurité de ses accès.

La continuité des soins constitue un autre besoin immédiat. Le plan opérationnel de l’Organisation mondiale de la santé pour mars à août 2026 associait coordination, surveillance des épidémies, services essentiels et préparation à l’afflux de victimes. Il prévoyait des stocks, des équipes mobiles et des circuits d’orientation vers les structures capables de recevoir les patients.

Une personne déplacée peut avoir besoin de poursuivre une dialyse, un suivi de grossesse ou un traitement du diabète. L’interruption du transport ou l’absence d’un médicament transforme alors une évacuation en risque sanitaire supplémentaire. Préparer l’accueil signifie aussi savoir quel établissement peut assurer le relais et comment le patient pourra le rejoindre.

Les moyens engagés dans ces programmes ne couvrent pas uniformément le territoire. Leur apport est néanmoins concret : une demande d’eau identifiée, un véhicule mobilisé, un traitement poursuivi, un responsable joignable. C’est à cette échelle locale que la coordination nationale devient un service utilisable par les familles.

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