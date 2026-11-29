Les socialistes flamands exigent des garanties sur l’indexation des salaires et une contribution des grandes fortunes. Un projet de crédits provisoires pour début 2027 est déjà à la Chambre.

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Vooruit ne compte pas participer à la réunion budgétaire du lundi 30 novembre avec le premier ministre Bart De Wever et ses partenaires de coalition sans garanties sur deux points : la protection de l’indexation des salaires et une contribution accrue des grandes fortunes. Le parti socialiste flamand, membre du gouvernement fédéral, n’a pas annoncé son retrait de la coalition.

Le chef de groupe de Vooruit à la Chambre, Oscar Seuntjens, a indiqué dimanche que le parti ne voyait pas de raison de reprendre les négociations tant que le premier ministre n’aurait pas répondu à ses demandes. La ministre flamande Melissa Depraetere a réaffirmé cette position le même jour. Leur annonce porte sur la participation à la réunion de lundi : elle reste conditionnelle.

L’indexation et la fiscalité du patrimoine au cœur du désaccord

En Belgique, l’indexation des rémunérations suit l’évolution des prix selon des règles qui varient entre le secteur public et les branches du privé. Un saut d’index revient à ne pas répercuter une hausse prévue par ce mécanisme. Selon Depraetere, les tableaux de négociation comportent une économie d’un milliard d’euros dont l’effet s’apparenterait à un tel saut. Il s’agit de l’interprétation de la ministre, et non du chiffrage d’une mesure adoptée.

Sur les grandes fortunes, Depraetere demande notamment de fermer des possibilités de contournement de la taxe sur les comptes-titres. Conner Rousseau, président de Vooruit, avait déjà lié la semaine dernière tout accord budgétaire à ces deux sujets, tout en précisant que sa formation restait membre du gouvernement. Dimanche, les responsables du parti ont étendu cette condition à leur participation à la réunion elle-même.

Le gouvernement a déjà déposé un texte pour le premier trimestre

Le Conseil des ministres a approuvé le 20 novembre un avant-projet ouvrant des crédits provisoires pour janvier, février et mars 2027. Le gouvernement a déposé le texte à la Chambre le 25 novembre en demandant l’urgence. Les crédits doivent permettre d’engager et de payer les dépenses fédérales pendant cette période sans attendre un budget annuel. Le projet prévoit aussi des dérogations au calcul habituel d’un douzième du crédit annuel par mois.

Ce texte ne règle ni le différend sur l’index ni celui sur la contribution des grandes fortunes. Pour la réunion du 30 novembre, le point à vérifier est la réponse de Bart De Wever aux deux demandes de Vooruit, puis la présence ou non du parti à la table des négociations.

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