À Baabda, l’aide aux militaires et la représentation des femmes à l’ordre du jour. Le PP en tête du dépouillement en Espagne. L’OPEP+ reporte sa décision sur les quotas.

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Lundi 30 novembre 2026, édition de minuit, heure de Beyrouth.

À Baabda, le gouvernement doit examiner une aide mensuelle aux militaires et un projet sur la représentation des femmes au Parlement. En Espagne, la droite arrive en tête du dépouillement. L’OPEP+ repousse l’arbitrage sur ses objectifs de production.

À Baabda, deux projets en tête de l’ordre du jour

Le Conseil des ministres est convoqué mardi 1er décembre à 15 h, heure de Beyrouth, au palais de Baabda. La convocation du 29 novembre place en tête un projet d’aide financière mensuelle aux militaires en activité et aux anciens militaires titulaires d’une pension. Le texte inscrit à l’ordre du jour vise le 1er janvier 2027 pour le début du dispositif s’il est adopté. La convocation ne précise pas le montant de l’aide.

Le deuxième point porte sur une révision de la loi électorale de 2017 afin de renforcer la représentation des femmes au Parlement. Aucun quota chiffré ne figure dans la convocation. La séance doit aussi examiner une stratégie agricole pour 2026–2035 et des projets de recrutement pour la Défense civile. Ces points sont soumis aux ministres : leur inscription ne vaut pas adoption.

Électricité : le projet qatari reste à l’étude

Le projet d’investissement qatari dans l’électricité reste en discussion à Beyrouth. Il est distinct du don qatari accepté pour la remise en état de la conduite reliant Aboudiyé à la centrale de Deir Ammar. La décision sur cette conduite porte sur des travaux ; elle n’annonce ni livraison de gaz ni signature du projet d’investissement dans le secteur.

Jordanie : les ventes industrielles vers l’Irak gagnent 24 %

Les industriels jordaniens ont exporté pour 843 millions de dinars vers l’Irak entre janvier et septembre, soit 164 millions de plus qu’un an auparavant, selon la Chambre d’industrie de Jordanie. L’Irak est leur troisième marché derrière les États-Unis et l’Inde. À lui seul, il représente environ un tiers de la hausse enregistrée sur l’ensemble des débouchés. Les exportations industrielles jordaniennes ont atteint 6,93 milliards de dinars sur les neuf premiers mois, en hausse de 7,9 %.

Pétrole : l’OPEP+ fixe un nouveau rendez-vous en juin

Les membres de l’OPEP+ ont décidé dimanche de poursuivre leurs consultations sur les objectifs de production. Le communiqué du groupe renvoie l’arbitrage à la réunion du 6 juin 2027, avec la possibilité de décider plus tôt si la situation du marché le permet. L’alliance doit s’appuyer sur l’évaluation des capacités de production de ses membres. Cette évaluation sert à fixer de futurs objectifs : elle ne mesure pas ce qui a effectivement été produit dimanche, et le communiqué ne fournit pas de nouveaux quotas par pays.

Espagne : le Parti populaire en tête du dépouillement

Le Parti populaire d’Alberto Núñez Feijóo devance le Parti socialiste de Pedro Sánchez dans les résultats partiels des législatives du 29 novembre. À 56,4 % du dépouillement, les données du ministère de l’Intérieur donnaient 133 sièges au PP, 118 au PSOE et 50 à Vox. Dans ce décompte encore provisoire, PP et Vox totalisaient 183 sièges sur 350, soit davantage que les 176 voix requises pour une investiture au premier tour. L’addition des sièges ne vaut pas accord de gouvernement.

France : le Sénat ouvre le débat sur les dépenses lundi

Le Sénat a adopté dimanche les recettes du projet de budget 2027 par 194 voix contre 119. Sa version réduit d’un milliard d’euros la contribution demandée aux collectivités et plafonne à 1 000 euros l’abattement fiscal de 10 % sur les pensions. Le débat sur les dépenses commence lundi 30 novembre. Le vote du Sénat ne rend pas ces mesures applicables : l’Assemblée nationale avait rejeté le projet le 4 novembre, et l’examen parlementaire se poursuit.

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