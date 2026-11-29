Des travaux à la station de pompage de Jeïta interrompront l’alimentation des secteurs desservis par les réservoirs de Kornet el-Hamra, Aïn Alak, Bhannès et Broummana–Mar Chaaya, du 1er au 2 décembre au matin.

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Dans le Metn, l’alimentation en eau sera interrompue à partir du mardi 1er décembre au matin dans les secteurs desservis par quatre réservoirs. L’Établissement des eaux de Beyrouth et du Mont-Liban prévoit une remise en service mercredi matin, après des travaux à la station principale de pompage de Jeïta.

Quels secteurs sont concernés ?

L’avis publié dimanche 29 novembre par l’établissement désigne les réservoirs de Kornet el-Hamra, d’Aïn Alak, de Bhannès et de Broummana–Mar Chaaya. Le périmètre annoncé suit les zones alimentées par ces réservoirs : le communiqué ne donne pas de liste par rue et n’annonce pas une coupure générale dans le Metn ni dans la capitale.

À quelle heure l’eau reviendra-t-elle ?

Les travaux sont prévus du mardi 1er au mercredi 2 décembre au matin. L’établissement ne donne pas d’heure précise pour l’arrêt ni pour la reprise : celle-ci doit intervenir une fois la maintenance terminée et la station remise en fonctionnement normal. L’opérateur demande à ses abonnés de limiter leur consommation pendant cette période.

Pour savoir de quel réservoir dépend un immeuble ou signaler une interruption qui se prolonge, les abonnés peuvent joindre l’Établissement des eaux au 1713, le numéro indiqué sur son site.

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