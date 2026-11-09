NXTPLAY, la plateforme cofondée par Thibaut Courtois et Gonzalo Vila, annonce un investissement dans Gallop Global, organisateur de l’Emaar Dubai Premier Padel P1. Ce premier investissement dans le padel doit accompagner l’expansion internationale de Gallop, notamment en Asie, et le développement de son portefeuille d’événements sportifs et d’expériences en direct.

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Communiqué de presse transmis à Libnanews le 9 novembre 2026.

Cofondée par Thibaut Courtois, plusieurs fois champion d’Europe, NXTPLAY réalise son premier investissement dans le padel en s’associant à Gallop Global, société née à Dubai, pour développer son portefeuille d’événements internationaux et saisir de nouvelles opportunités sur les marchés mondiaux

Dubaï, EAU, 9 novembre 2026 – NXTPLAY, la plateforme d’investissement cofondée par le footballeur Thibaut Courtois, plusieurs fois champion d’Europe, et Gonzalo Vila, a annoncé un investissement stratégique dans Gallop Global, la société née à Dubai à l’origine de l’Emaar Dubai Premier Padel P1 et d’un portefeuille croissant d’événements sportifs et d’expériences live à l’international. Cette opération constitue le premier investissement de NXTPLAY dans le padel, l’un des sports à plus forte croissance au monde.

Cet investissement ouvre la voie à un partenariat stratégique de long terme, qui associe la vision d’investissement, le réseau international et l’expertise de NXTPLAY dans le sport et les médias aux compétences éprouvées de Gallop Global en matière de développement, de commercialisation et d’organisation de grands événements.

Gallop Global s’est rapidement imposée comme un acteur émergent de l’industrie événementielle internationale. Son événement phare, l’Emaar Dubai Premier Padel P1, est devenu un rendez-vous majeur du calendrier Premier Padel, attirant aux EAU les meilleurs joueurs du monde et un public international.

Sur ces bases, Gallop Global déploie une stratégie de croissance internationale axée sur l’élargissement de son portefeuille de concepts propriétaires, l’entrée sur de nouveaux marchés et le développement de partenariats de long terme. Elle explore des opportunités en Asie et dans d’autres destinations internationales, en privilégiant des formats événementiels déclinables à grande échelle et la création d’une valeur commerciale durable.

À travers ce partenariat, NXTPLAY et Gallop Global entendent conjuguer leurs compétences, leurs relations et leur rayonnement international respectifs afin d’accompagner la prochaine phase de développement de la société.

Thibaut Courtois, cofondateur de NXTPLAY, a déclaré :

« Je me passionne pour le padel depuis des années et je suis le circuit de près. Des tournois comme celui de Dubaï montrent à quel point ce sport progresse rapidement et l’ambiance qu’il crée pour les joueurs et les fans. Le sport a toujours été bien plus qu’une compétition. Il crée des liens et rassemble les gens partout dans le monde. À travers NXTPLAY, nous voulons investir dans des entreprises qui ont une vision claire et l’ambition de bâtir quelque chose qui a du sens, et le padel est un domaine dans lequel nous avons beaucoup à apporter, de notre réseau et de notre expérience dans le sport jusqu’à notre audience médiatique. Gallop Global a démontré sa capacité à organiser des événements exceptionnels, et nous pensons qu’il y a un fort potentiel pour exporter ce savoir-faire sur de nouveaux marchés. J’ai hâte de voir ce que nous allons accomplir ensemble. »

Gonzalo Vila, directeur général et cofondateur de NXTPLAY, a ajouté :

« Notre investissement dans Gallop traduit notre confiance dans son modèle économique, son équipe dirigeante et son potentiel international. Le padel est un secteur stratégique pour NXTPLAY, et Gallop nous offre un solide point d’ancrage dans ce sport et au Moyen-Orient. L’équipe a bâti une base solide aux EAU, démontré ses capacités opérationnelles à travers de grands événements internationaux et constitué un portefeuille de projets ambitieux. Nous voyons une réelle opportunité de collaborer étroitement avec elle, en apportant non seulement des capitaux, mais aussi un accompagnement stratégique, des partenariats commerciaux et l’accès à notre réseau, à mesure que la société change d’échelle. »

Iván Modia, directeur général et cofondateur de Gallop Global, a affirmé :

« Accueillir NXTPLAY en tant qu’investisseur et partenaire stratégique représente une étape importante pour Gallop. Dès le départ, notre ambition a été de bâtir une entreprise internationale capable de créer, de détenir et de développer des propriétés événementielles distinctives sur plusieurs marchés. Avoir Thibaut, Gonzalo et l’équipe de NXTPLAY à nos côtés nous apporte une expérience et un réseau relationnel précieux, ainsi qu’une vision entrepreneuriale partagée. Ce partenariat renforce notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie de croissance internationale et à ouvrir un nouveau chapitre pour Gallop. »

Cette annonce précède l’édition 2026 de l’Emaar Dubai Premier Padel P1, au Hamdan Sports Complex, où NXTPLAY sera aux côtés de Gallop Global alors que le tournoi réunit à nouveau les meilleurs joueurs du monde à Dubaï. Dans cette dynamique, le partenariat avec NXTPLAY marque une étape clé de la nouvelle phase de croissance de Gallop Global, en renforçant sa stratégie d’expansion internationale et son ambition de développer un portefeuille diversifié de propriétés événementielles de premier plan dans le monde.

À propos de NXTPLAY

NXTPLAY Capital est une plateforme d’investissement et de médias dédiée au sport, basée à Madrid et cofondée par Thibaut Courtois et Gonzalo Vila. NXTPLAY investit dans des entreprises et en crée dans le sport, les médias et le divertissement, avec un portefeuille couvrant des clubs de football, le sport automobile, des marques grand public et le padel.

NXTPLAY associe capitaux, audience médiatique, liens avec les athlètes et le secteur, et une approche de partenariat active et impliquée, pour aider des équipes ambitieuses à accélérer leur croissance, à développer leurs marques et à conquérir de nouveaux marchés.

À propos de Gallop Global

Fondée à Dubaï en 2023, Gallop Global est une société d’investissement et de gestion d’événements née à Dubai, spécialisée dans la création, l’acquisition, le développement et la commercialisation de propriétés intellectuelles dans l’événementiel international.

Forte d’un portefeuille croissant de concepts propriétaires et de partenariats internationaux, la société associe investissement stratégique, développement commercial et expertise opérationnelle pour organiser des événements et des expériences d’envergure.

Parmi ses propriétés phares figure l’Emaar Dubai Premier Padel P1, l’un des principaux tournois du circuit Premier Padel, aux côtés d’un portefeuille croissant de projets au Moyen-Orient et en Asie.

Précision de la rédaction : l’édition 2026 de l’Emaar Dubai Premier Padel P1 se déroule du 8 au 15 novembre au Hamdan Sports Complex.

Photo de couverture : Thibaut Courtois lors de Belgique–États-Unis, le 6 juillet 2026. Bryan Berlin / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recadrage et composition typographique Libnanews, sous la même licence.

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