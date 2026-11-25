L’Alberta annonce une motion contre certains effets de la loi fédérale sur la lutte contre la haine. La province conteste la suppression d’un moyen de défense lié à l’expression religieuse de bonne foi. Si elle est adoptée, la motion invitera le gouvernement albertain à agir sans modifier le Code criminel.

21

Lire l'article Stop

Le gouvernement de l’Alberta a annoncé mardi 24 novembre qu’il présenterait une motion à son Assemblée législative en réponse à la loi fédérale sur la lutte contre la haine. La première ministre Danielle Smith conteste la suppression d’un moyen de défense lié aux opinions religieuses exprimées de bonne foi. La motion n’est pas présentée comme adoptée et, même si elle l’était, elle ne rétablirait pas cette défense dans le Code criminel.

Ce que le Parlement fédéral a changé

La loi issue du projet C-9 a reçu la sanction royale le 18 juin et est entrée en vigueur le 18 juillet. Elle supprime la défense fondée sur les opinions religieuses exprimées de bonne foi dans deux cas précis : les poursuites pour promotion volontaire de la haine et celles pour promotion volontaire de l’antisémitisme par l’approbation, la négation ou la banalisation de l’Holocauste.

Le texte distingue cette suppression du seuil de l’infraction. Une déclaration ne relève pas de la propagande haineuse simplement parce qu’elle offense. La loi précise que les discussions d’intérêt public, notamment religieuses, éducatives, politiques ou scientifiques, restent permises lorsqu’elles ne répondent pas aux critères des infractions visées. Elle crée par ailleurs des infractions relatives à l’intimidation et à l’entrave à l’accès à certains lieux de culte ou établissements communautaires.

Ce que la province entend faire

Edmonton invoque sa loi sur la souveraineté de l’Alberta au sein d’un Canada uni. Selon le gouvernement provincial, la motion demanderait au cabinet d’examiner des mesures légales pour protéger l’expression licite et informer les habitants sur leurs droits. Le ministre provincial de la Justice, Mickey Amery, estime que la disparition du moyen de défense risque de décourager des prises de parole qui ne sont pas illicites. Il s’agit d’une appréciation du gouvernement provincial, pas d’une conclusion judiciaire.

Le gouvernement indique avoir déjà invité les procureurs albertains, en septembre, à tenir compte de la liberté d’expression et à ne pas engager de poursuites au seul motif qu’une opinion est controversée ou impopulaire. Ces orientations relèvent de la pratique des poursuites. Elles sont distinctes du texte fédéral, qui continue de s’appliquer. La prochaine étape est l’examen de la motion par l’Assemblée législative de l’Alberta.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews